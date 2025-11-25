दिल्ली के नारायणा में पेंट गोदाम में लगी भीषण आग, मालिक रोहन फरार; शॉर्ट सर्किट या साजिश?
दिल्ली के नारायणा इलाके में एक पेंट और थिनर के गोदाम में भीषण आग लग गई। दमकल की कई गाड़ियों ने आग बुझाने का काम किया। आग में गोदाम की इमारत का एक हिस्सा गिर गया। घटना के समय मालिक के मौजूद होने की खबर है, पर वह लापता है। पुलिस मालिक की तलाश कर रही है और आग के कारणों की जांच जारी है।
जागरण संवाददाता, वेस्ट दिल्ली। सोमवार देर रात नारायणा थाना इलाके में एक थिनर और पेंट के गोदाम में भीषण आग लग गई। सूचना मिलने पर दो दर्जन से ज़्यादा दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। गोदाम में आग पकड़ने वाले केमिकल होने की वजह से आग तेज़ी से फैली। आग बुझाने के दौरान सुबह करीब 7:30 बजे बिल्डिंग की दूसरी और तीसरी मंज़िल गिर गई।
बताया जा रहा है कि घटना के समय गोदाम मालिक मौके पर मौजूद था, लेकिन घटना के बाद से वह लापता है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बिल्डिंग को ठंडा करने और तलाशी लेने के बाद ही उसके बारे में जानकारी मिल पाएगी। सुबह करीब 10 बजे आग पर काबू पाया गया।
दोपहर तक कूलिंग का काम चलता रहा और शाम को चार दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। पुलिस के मुताबिक, आग रुक-रुक कर भड़क रही है, जिससे सर्च ऑपरेशन में मुश्किलें आ रही हैं। बिल्डिंग के पूरी तरह ठंडा होने के बाद सर्च ऑपरेशन फिर से शुरू किया जाएगा।
फिलहाल, एहतियात के तौर पर चार दमकल गाड़ियां तैनात की गई हैं और कूलिंग का काम चल रहा है। वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, दराडे, शरद भास्कर ने बताया कि सोमवार सुबह 2:45 बजे नारायणा में मुल्तान पेंट्स एंड इलेक्ट्रिकल्स बिल्डिंग में आग लग गई।
सूचना मिलने पर, लोकल पुलिस के साथ 26 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। जांच में पता चला कि आग सुबह 2:15 बजे लगी थी और आस-पास के लोगों ने फायर डिपार्टमेंट को सूचना दी थी। यह भी पता चला कि दुकान का मालिक, राजौरी गार्डन का रहने वाला रोहन, घटना से आधा घंटा पहले बिल्डिंग में आया था। रोहन तब से गायब है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।