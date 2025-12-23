नांगलोई में तीन नाबालिग छात्रों ने सहपाठी पर किया चाकू से जानलेवा हमला, पुरानी रंजिश में दिया अंजाम
दिल्ली की नांगलोई में तीन नाबालिग छात्रों ने अपने सहपाठी पर चाकू से हमला किया। पुरानी रंजिश के चलते छात्रों ने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस मामले की ज ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। नांगलोई इलाके से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां स्कूल के तीन नाबालिग छात्रों ने अपने एक सहपाठी पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल छात्र का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस के अनुसार, शनिवार को हुए हमला पुरानी रंजिश के चलते किया गया है। वारदात के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मंगलवार को तीनों आरोपित छात्रों को हिरासत में ले लिया है।
