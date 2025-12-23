Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नांगलोई में तीन नाबालिग छात्रों ने सहपाठी पर किया चाकू से जानलेवा हमला, पुरानी रंजिश में दिया अंजाम

    By Jagran News Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 10:23 PM (IST)

    दिल्ली की नांगलोई में तीन नाबालिग छात्रों ने अपने सहपाठी पर चाकू से हमला किया। पुरानी रंजिश के चलते छात्रों ने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस मामले की ज ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। नांगलोई इलाके से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां स्कूल के तीन नाबालिग छात्रों ने अपने एक सहपाठी पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल छात्र का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस के अनुसार, शनिवार को हुए हमला पुरानी रंजिश के चलते किया गया है। वारदात के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मंगलवार को तीनों आरोपित छात्रों को हिरासत में ले लिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।