नांगलोई में खूनी संघर्ष: आपसी रंजिश में तीन नाबालिग छात्रों ने अपने ही दोस्त को चाकू से गोदा

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। बाहरी दिल्ली के नांगलोई इलाके से एक मामला सामने आया है, जहां स्कूल के तीन नाबालिग छात्रों ने अपने ही एक सहपाठी पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। पुलिस के अनुसार, यह हमला पुरानी रंजिश के चलते किया गया है। वारदात के बाद पुलिस ने तीनों आरोपी छात्रों को हिरासत में ले लिया है।

पुलिस को इस घटना की जानकारी शनिवार को सत्यभामा अस्पताल से मिली एक एमएलसी के जरिए हुई। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम अस्पताल पहुंची, जहां प्रेम नगर निवासी 17 वर्षीय किशोर को चाकू के घावों के साथ भर्ती पाया गया। पुलिस अधिकारी के मुताबिक, घायल छात्र तत्काल बयान देने की स्थिति में नहीं मिला। हालत स्थिर होने बाद पुलिस को बताया कि उसके सह पाठियों ने ही उसपर हमला किया था।



पुलिस की शुरुआती जांच में यह पता चला कि पीड़ित का कुछ दिन पहले अपने ही एक सहपाठी के साथ झगड़ा हुआ था। उसी मामूली कहासुनी और हाथापाई ने रंजिश का रूप ले लिया, जिसके परिणामस्वरूप शनिवार को आरोपित छात्रों ने मिलकर उस पर चाकू से हमला कर दिया।