दिल्ली में बढ़ेगी हरियाली, यशोभूमि के नजदीक भरथल में विकसित होगा नगर वन पार्क; एक साल में बनकर होगा तैयार

गौतम कुमार मिश्रा, पश्चिमी दिल्ली। मित्राऊं स्थित नगर वन की तर्ज पर यशोभूमि के नजदीक धूलसिरस गांव में वन विभाग की जमीन पर नगर वन विकसित होगा। सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग को इसे विकसित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। करीब 80 एकड़ में विस्तृत इस नगर वन का विकास चरणबद्ध तरीके से होगा। पहले चरण में करीब 20 एकड़ में नगर वन विकसित होगा।



हाल ही में क्षेत्रीय विधायक कैलाश गहलोत ने वन विभाग के अधिकारियों व दक्षिण पश्चिम जिला उपायुक्त के साथ वन विभाग द्वारा विकसित इस वन क्षेत्र का दौरा किया था। इस दौरान सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। वन विभाग ने सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधिकारी को इस जमीन पर नगर वन विकसित करने की स्वीकृत दे दी।

स्वीकृति के बाद अब विभाग द्वारा यहां नगर वन विकास से जड़ा पूरा प्रारुप व परियोजना पर आने आने वाली लागत का प्राक्कलन किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के बाद टेंडर व अन्य प्रक्रिया की शुरुआत होगी। एक बार कार्य शुरू होने पर करीब एक वर्ष के भीतर यहां नगर वन विकसित हो जाएगा।

नगर वन में क्या होगा वन में विकसित होने वाले नगर वन के भीतर लोग घन वन के बीच में सैर, योग व व्यायाम इत्यादि शारीरिक क्रियाकलाप कर सकेंगे। इसके लिए यहां वन के परिधिय इलाके में एक ट्रैक विकसित होगा। कुछ जगह खाली भी छोड़ी जाएगी। जगह जगह छतरी भी बनाई जाएगी। पूरे निर्माण में कहीं भी कंक्रीट या ऐसी सामग्री जो पर्यावरण अनुकूल न हो, उसका इस्तेमाल नहीं होगा। भविष्य में सब कुछ सही रहा तो यहां बटरफ्लाइ पार्क के विकास की भी संभावना तलाशी जाएगी।

क्यों है जरुरी धूलसिरस के आसपास बिजवासन, भरथल व द्वारका के कुछ सेक्टर हैं। इस इलाके में कोई भी ऐसा बड़ा पार्क या क्षेत्र नहीं है, जहां लोग बड़े इलाके में फैले पार्क या खुले इलाके में सैर का आनंद ले सकें। क्षेत्र के विकास के लिए समर्पित दिल्ली देहात किसान संघर्ष समिति ने इस समस्या पर बिजवासन विधानसभा क्षेत्र के विधायक कैलाश गहलोत का ध्यान आकृष्ट कराया। अब नगर वन के विकास की बात जब फलीभूत होने वाली है तो लोगों ने इस विलंब से ही सही लेकिन सही दिशा में उठाया गया कदम करार दिया।

अभी क्या है हाल धूलसिरस गांव में वन विभाग ने करीब पांच वर्ष पहले बड़े पैमाने पर पेड़ पौधे लगाए थे, जो अब पूरी तरह विकसित हो चुके हैं। अभी यहां करीब 10 हजार पेड़ हैं। यहां लगे पड़ों में पीपल, सिरस, शीशम, कदम, गुलर, अर्जुन, अमलताश, नीम, बालमखीरा, शहतूत, बेलपत्र सहित कई अन्य शामिल हैं। सभी पेड़ पूरी तरह स्वस्थ हैं।