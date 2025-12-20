Language
    दिल्ली में बढ़ेगी हरियाली, यशोभूमि के नजदीक भरथल में विकसित होगा नगर वन पार्क; एक साल में बनकर होगा तैयार

    By Gautam Kumar Mishra Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 05:33 PM (IST)

    दिल्ली के भरथल में यशोभूमि के नजदीक एक नगर वन पार्क विकसित किया जाएगा। इस परियोजना का लक्ष्य शहर में हरियाली को बढ़ावा देना है। यह पार्क एक साल के भीत ...और पढ़ें

    यशोभूमि के नजदीक धूलसिरस गांव में वन विभाग की जमीन पर नगर वन विकसित होगा। (प्रतीकात्मक फोटो)

    गौतम कुमार मिश्रा, पश्चिमी दिल्ली। मित्राऊं स्थित नगर वन की तर्ज पर यशोभूमि के नजदीक धूलसिरस गांव में वन विभाग की जमीन पर नगर वन विकसित होगा। सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग को इसे विकसित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। करीब 80 एकड़ में विस्तृत इस नगर वन का विकास चरणबद्ध तरीके से होगा। पहले चरण में करीब 20 एकड़ में नगर वन विकसित होगा।

    हाल ही में क्षेत्रीय विधायक कैलाश गहलोत ने वन विभाग के अधिकारियों व दक्षिण पश्चिम जिला उपायुक्त के साथ वन विभाग द्वारा विकसित इस वन क्षेत्र का दौरा किया था। इस दौरान सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। वन विभाग ने सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधिकारी को इस जमीन पर नगर वन विकसित करने की स्वीकृत दे दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    स्वीकृति के बाद अब विभाग द्वारा यहां नगर वन विकास से जड़ा पूरा प्रारुप व परियोजना पर आने आने वाली लागत का प्राक्कलन किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के बाद टेंडर व अन्य प्रक्रिया की शुरुआत होगी। एक बार कार्य शुरू होने पर करीब एक वर्ष के भीतर यहां नगर वन विकसित हो जाएगा।

    नगर वन में क्या होगा

    वन में विकसित होने वाले नगर वन के भीतर लोग घन वन के बीच में सैर, योग व व्यायाम इत्यादि शारीरिक क्रियाकलाप कर सकेंगे। इसके लिए यहां वन के परिधिय इलाके में एक ट्रैक विकसित होगा। कुछ जगह खाली भी छोड़ी जाएगी। जगह जगह छतरी भी बनाई जाएगी। पूरे निर्माण में कहीं भी कंक्रीट या ऐसी सामग्री जो पर्यावरण अनुकूल न हो, उसका इस्तेमाल नहीं होगा। भविष्य में सब कुछ सही रहा तो यहां बटरफ्लाइ पार्क के विकास की भी संभावना तलाशी जाएगी।

    क्यों है जरुरी

    धूलसिरस के आसपास बिजवासन, भरथल व द्वारका के कुछ सेक्टर हैं। इस इलाके में कोई भी ऐसा बड़ा पार्क या क्षेत्र नहीं है, जहां लोग बड़े इलाके में फैले पार्क या खुले इलाके में सैर का आनंद ले सकें। क्षेत्र के विकास के लिए समर्पित दिल्ली देहात किसान संघर्ष समिति ने इस समस्या पर बिजवासन विधानसभा क्षेत्र के विधायक कैलाश गहलोत का ध्यान आकृष्ट कराया। अब नगर वन के विकास की बात जब फलीभूत होने वाली है तो लोगों ने इस विलंब से ही सही लेकिन सही दिशा में उठाया गया कदम करार दिया।

    अभी क्या है हाल

    धूलसिरस गांव में वन विभाग ने करीब पांच वर्ष पहले बड़े पैमाने पर पेड़ पौधे लगाए थे, जो अब पूरी तरह विकसित हो चुके हैं। अभी यहां करीब 10 हजार पेड़ हैं। यहां लगे पड़ों में पीपल, सिरस, शीशम, कदम, गुलर, अर्जुन, अमलताश, नीम, बालमखीरा, शहतूत, बेलपत्र सहित कई अन्य शामिल हैं। सभी पेड़ पूरी तरह स्वस्थ हैं।

    क्षेत्र में नगर वन की सख्त जरुरत थी। मित्राऊं के नगर वन की तर्ज पर इस वन भूमि का विकास हो, इसे लेकर कार्य शुरू हो चुका है। पूरी परियोजना पर चरणबद्ध तरीके से होगा। अभी इस पूरी परियोजना का एस्टिमेट तैयार किया जा रहा है। शहरी जीवनशैली में इस तरह के नगर वन की सख्त जरुरत है। - कैलाश गहलोत, विधायक, बिजवासन विधानसभा क्षेत्र

    वन विभाग की जमीन का इससे बेहतर इस्तेमाल नहीं हो सकता है। अभी भरथल, बिजवासन व धूलसिरस गांव के आसपास नई नई परियोजनाओं पर काम हो रहा है। आने वाले समय में यहां कंक्रीट का जंगल विकसित हो जाएगा। इसे देखते हुए इस पूरे क्षेत्र में यह नगर वन पार्क न सिर्फ लोगों को सैर के लिए एक बेहतर जगह देगा, बल्कि इलाके के लिए एक फेफड़ा साबित होगा। - कृष्ण गोदारा, महासचिव, दिल्ली देहात किसान संघर्ष समिति