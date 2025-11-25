Language
    फर्जी इंस्टाग्राम बनाकर न्यूज एंकर को किया बदनाम, नंबर ब्लॉक करने से चिढ़ा आईटी प्रोफेशनल मुंबई से गिरफ्तार

    By Shamse Alam Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 06:30 PM (IST)

    दिल्ली पुलिस ने मुंबई की एक महिला न्यूज एंकर की फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर उसे बदनाम करने वाले आरोपी चेत कमल प्रकाश को मुंबई से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पीड़िता को ब्लॉक किए जाने पर गुस्से में आकर यह हरकत की। पुलिस ने उसके पास से लैपटॉप और मोबाइल फोन बरामद किए हैं और मामले की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। एक महिला न्यूज एंकर की फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर बदनाम करने वाले आरोपी को मुंबई से धर दबोचा गया। आरोपी की पहचान चेत कमल प्रकाश के रूप में हुई है, जो मूल रूप से जम्मू के बड़ी ब्रह्मणा का रहने वाला है।

    वर्तमान में मुंबई के अंधेरी ईस्ट में रह रहा था। पुलिस ने उसके कब्जे से एक मोबाइल फोन और एक लैपटाॅप बरामद कर उनकी तकनीकी जांच शुरू कर दी है। जिला पुलिस उपायुक्त हरेश्वर वी. स्वामी ने बताया कि पल्ला बख्तावरपुर निवासी एक युवती ने शिकायत दी थी कि उसकी फोटो का दुरुपयोग कर फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट बनाकर आपत्तिजनक कंटेंट अपलोड किया जा रहा है।

    युवती मुंबई में न्यूज एंकर के रूप में कार्यरत है। उसने यह भी बताया कि आरोपी ने फोन कर उसे और उसके परिवार को धमकी भी दी थी। शिकायत की जांच के बाद पीड़िता के बयान पर पहचान की चोरी और ऑनलाइन स्टाकिंग सहित आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया।

    टेक्निकल जांच से खुली परतें

    साइबर थाना एसएचओ इंस्पेक्टर गोविंद सिंह के नेतृत्व में साइबर सेल की टीम ने आरोपी के दो इंस्टाग्राम आईडी और दो जीमेल अकाउंट चिह्नित कर उनकी तकनीकी जांच की। जांच में सभी अकाउंट उसी मोबाइल नंबर से संचालित पाए गए, जिसका उल्लेख शिकायत में था।

    मोबाइल की लोकेशन लगातार मुंबई की ही मिल रही थी। पर्याप्त साक्ष्य जुटाने के बाद पुलिस टीम ने सहार इलाके में छापेमारी कर आरोपी चेत कमल प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया।

    आईटी का जानकार, कई कंपनियों में कर चुका काम

    पुलिस अधिकारी के अनुसार आरोपी पुणे से कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक और स्नातकोत्तर कर चुका है। वह विभिन्न आईटी कंपनियों में कार्य कर चुका है। अहमदाबाद में नौकरी के दौरान वह एक किताब भी लिख चुका है।

    प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह पीड़िता से संपर्क करना चाहता था, लेकिन ब्लाॅक किए जाने पर चिढ़कर उसने यह हरकत की। उसने इंटरनेट मीडिया से तस्वीरें लेकर फर्जी प्रोफाइल तैयार की थी।

    वहीं, पुलिस अब बरामद डिजिटल उपकरणों की फारेंसिक जांच कर यह पता लगाने में जुटी है कि कहीं आरोपी ने और भी कोई फर्जी अकाउंट बनाकर किसी अन्य को तो टारगेट नहीं किया है।

