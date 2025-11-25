फर्जी इंस्टाग्राम बनाकर न्यूज एंकर को किया बदनाम, नंबर ब्लॉक करने से चिढ़ा आईटी प्रोफेशनल मुंबई से गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। एक महिला न्यूज एंकर की फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर बदनाम करने वाले आरोपी को मुंबई से धर दबोचा गया। आरोपी की पहचान चेत कमल प्रकाश के रूप में हुई है, जो मूल रूप से जम्मू के बड़ी ब्रह्मणा का रहने वाला है।

वर्तमान में मुंबई के अंधेरी ईस्ट में रह रहा था। पुलिस ने उसके कब्जे से एक मोबाइल फोन और एक लैपटाॅप बरामद कर उनकी तकनीकी जांच शुरू कर दी है। जिला पुलिस उपायुक्त हरेश्वर वी. स्वामी ने बताया कि पल्ला बख्तावरपुर निवासी एक युवती ने शिकायत दी थी कि उसकी फोटो का दुरुपयोग कर फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट बनाकर आपत्तिजनक कंटेंट अपलोड किया जा रहा है।

युवती मुंबई में न्यूज एंकर के रूप में कार्यरत है। उसने यह भी बताया कि आरोपी ने फोन कर उसे और उसके परिवार को धमकी भी दी थी। शिकायत की जांच के बाद पीड़िता के बयान पर पहचान की चोरी और ऑनलाइन स्टाकिंग सहित आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया।

टेक्निकल जांच से खुली परतें साइबर थाना एसएचओ इंस्पेक्टर गोविंद सिंह के नेतृत्व में साइबर सेल की टीम ने आरोपी के दो इंस्टाग्राम आईडी और दो जीमेल अकाउंट चिह्नित कर उनकी तकनीकी जांच की। जांच में सभी अकाउंट उसी मोबाइल नंबर से संचालित पाए गए, जिसका उल्लेख शिकायत में था।