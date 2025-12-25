व्यापारियों की समस्याओं को लेकर MSME प्रतिनिधिमंडल की राहुल गांधी से मुलाकात, भाजपा की नीतियों पर उठाए सवाल
दिल्ली में, MSME प्रतिनिधिमंडल ने राहुल गांधी से मुलाकात की और व्यापारियों की समस्याओं पर चर्चा की। उन्होंने भाजपा की नीतियों पर सवाल उठाए, जिससे छोटे ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। अग्रवाल वैश्य लघु उद्योग व्यापार एवं MSME के प्रतिनिधि मंडल ने संसद भवन में नेता विपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात कर व्यापारियों से जुड़ी समस्याओं को उनके समक्ष रखा। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करते हुए वक्ताओं ने कहा कि मौजूदा समय में व्यापारियों के बीच डर का माहौल है और भाजपा सरकार की नीतियां छोटे व मध्यम व्यापारियों के हितों के खिलाफ हैं।
व्यापारियों को चोर की नजर से देख रही सरकार
प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार व्यापारियों को चोर की नजर से देखती है और उसकी नीतियां केवल बड़े उद्योगपतियों के पक्ष में हैं। इसके चलते MSME सेक्टर और छोटे व्यापारियों को लगातार आर्थिक और प्रशासनिक दबाव का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने जीएसटी, कर संरचना, छापेमारी और लाइसेंस संबंधी प्रक्रियाओं को लेकर भी अपनी चिंताएं जाहिर कीं।
नेता विपक्ष राहुल गांधी ने प्रतिनिधि मंडल की बातों को गंभीरता से सुना और भरोसा दिलाया कि व्यापारियों की समस्याओं को लोकसभा में मजबूती से उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में छोटे और मझोले व्यापारियों की अहम भूमिका है और उनकी अनदेखी स्वीकार्य नहीं है।
*लोगों में डर का माहौल हैं। भाजपा सरकार व्यापारियों को चोर समझती है और सिर्फ़ बड़े व्यापारियों के लिए काम करती हैं*— MUDIT AGARWAL (@mudit_aggarwal) December 24, 2025
मेरे नेतृत्व में अग्रवाल वैश्य लघु उद्योग व्यापार एवं MSME के प्रतिनिधि मंडल ने संसद भवन में नेता विपक्ष श्री @RahulGandhi जी से भेंट कर व्यापार से संबंधित अपनी… pic.twitter.com/biodA7tIvI
कांग्रेस से जताई उम्मीद
बैठक के दौरान यह भी चर्चा हुई कि भाजपा सरकार की गलत व्यापारिक नीतियों के कारण अग्रवाल वैश्य व्यापारी वर्ग का भाजपा से मोहभंग हो चुका है। प्रतिनिधियों का कहना था कि व्यापारी वर्ग दोबारा कांग्रेस के साथ जुड़ना चाहता है और इस दिशा में उन्हें संगठित करने की योजना पर भी विचार-विमर्श किया गया।
प्रतिनिधि मंडल ने उम्मीद जताई कि कांग्रेस पार्टी व्यापारियों की आवाज को संसद से सड़क तक उठाएगी और MSME सेक्टर को राहत दिलाने के लिए ठोस कदम उठाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।