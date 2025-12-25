Language
    व्यापारियों की समस्याओं को लेकर MSME प्रतिनिधिमंडल की राहुल गांधी से मुलाकात, भाजपा की नीतियों पर उठाए सवाल

    Updated: Thu, 25 Dec 2025 02:53 PM (IST)

    संसद में राहुल गांधी से बातचीत करते अग्रवाल वैश्य लघु उद्योग व्यापार एवं MSME के प्रतिनिधि मंडल।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। अग्रवाल वैश्य लघु उद्योग व्यापार एवं MSME के प्रतिनिधि मंडल ने संसद भवन में नेता विपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात कर व्यापारियों से जुड़ी समस्याओं को उनके समक्ष रखा। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करते हुए वक्ताओं ने कहा कि मौजूदा समय में व्यापारियों के बीच डर का माहौल है और भाजपा सरकार की नीतियां छोटे व मध्यम व्यापारियों के हितों के खिलाफ हैं।

    व्यापारियों को चोर की नजर से देख रही सरकार

    प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार व्यापारियों को चोर की नजर से देखती है और उसकी नीतियां केवल बड़े उद्योगपतियों के पक्ष में हैं। इसके चलते MSME सेक्टर और छोटे व्यापारियों को लगातार आर्थिक और प्रशासनिक दबाव का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने जीएसटी, कर संरचना, छापेमारी और लाइसेंस संबंधी प्रक्रियाओं को लेकर भी अपनी चिंताएं जाहिर कीं।

     

    संसद भवन में राहुल गांधी से MSME के प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात।

    नेता विपक्ष राहुल गांधी ने प्रतिनिधि मंडल की बातों को गंभीरता से सुना और भरोसा दिलाया कि व्यापारियों की समस्याओं को लोकसभा में मजबूती से उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में छोटे और मझोले व्यापारियों की अहम भूमिका है और उनकी अनदेखी स्वीकार्य नहीं है।

    कांग्रेस से जताई उम्मीद

    बैठक के दौरान यह भी चर्चा हुई कि भाजपा सरकार की गलत व्यापारिक नीतियों के कारण अग्रवाल वैश्य व्यापारी वर्ग का भाजपा से मोहभंग हो चुका है। प्रतिनिधियों का कहना था कि व्यापारी वर्ग दोबारा कांग्रेस के साथ जुड़ना चाहता है और इस दिशा में उन्हें संगठित करने की योजना पर भी विचार-विमर्श किया गया।

    प्रतिनिधि मंडल ने उम्मीद जताई कि कांग्रेस पार्टी व्यापारियों की आवाज को संसद से सड़क तक उठाएगी और MSME सेक्टर को राहत दिलाने के लिए ठोस कदम उठाएगी।