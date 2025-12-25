व्यापारियों की समस्याओं को लेकर MSME प्रतिनिधिमंडल की राहुल गांधी से मुलाकात, भाजपा की नीतियों पर उठाए सवाल

कांग्रेस से जताई उम्मीद

बैठक के दौरान यह भी चर्चा हुई कि भाजपा सरकार की गलत व्यापारिक नीतियों के कारण अग्रवाल वैश्य व्यापारी वर्ग का भाजपा से मोहभंग हो चुका है। प्रतिनिधियों का कहना था कि व्यापारी वर्ग दोबारा कांग्रेस के साथ जुड़ना चाहता है और इस दिशा में उन्हें संगठित करने की योजना पर भी विचार-विमर्श किया गया।

प्रतिनिधि मंडल ने उम्मीद जताई कि कांग्रेस पार्टी व्यापारियों की आवाज को संसद से सड़क तक उठाएगी और MSME सेक्टर को राहत दिलाने के लिए ठोस कदम उठाएगी।