अक्षरधाम मंदिर के दर्शन कर गदगद हुए मंगोलिया के राष्ट्रपति, भारत से अपने देश के रिश्तों को लेकर क्या बोले खुरेलसुख?

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना ने विदेश मंत्री बत्त्सेत्सेग बटमुंख के साथ बुधवार को स्वामिनारायण अक्षरधाम मंदिर के दर्शन किए। धर्मवत्सलदास स्वामी ने पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत किया।

राष्ट्रपति ने भगवान नीलकंठवर्णी की मूर्ति का अभिषेक किया और दोनों देशों के लोगों के हितों, शांति और सद्भाव के लिए प्रार्थना की। करीब एक घंटे तक वह मंदिर में रहे।

राष्ट्रपति खुरेलसुख ने भारत-मंगोलिया संबंधों को लेकर कहा कि भारत के लोगों का स्नेह, जो गंगा नदी की शांति और प्रवाह जितना निर्मल पवित्र है। मंगोलिया के लोगों के विशाल हृदय, जो मंगोलियाई मैदानों जितने असीम हैं, इन दोनों के बीच का यह संबंध हूण साम्राज्य जितना पुराना है। अद्भुत मंदिर के दर्शन कर के हर्ष का अनुभव कर रहा हूं।