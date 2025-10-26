Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    सफल ट्रायल के बाद दिल्ली के दो और मार्गों पर Mist Spray System, वायु प्रदूषण से निजात दिलाने की कवायद

    By Nihal Singh Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 07:10 PM (IST)

    एनडीएमसी ने दिल्ली की सड़कों पर धूल कम करने के लिए मिस्ट स्प्रे प्रणाली शुरू की है। लोधी रोड पर ट्रायल के बाद, शांति पथ और अफ्रीका एवेन्यू रोड पर यह प्रणाली शुरू हुई है। 15 करोड़ की लागत से 24 प्रमुख सड़कों पर इसे लगाया जाएगा। बिजली के खंभों पर लगे फव्वारे धूल को कम करते हैं और हवा की गुणवत्ता बढ़ाते हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली की सड़कों पर धूल के प्रदूषण को कम करने के लिए मैकेनिकल रोड स्वीपिंग और एंटी स्माॅग गन पर निर्भरता खत्म करने के लिए नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) मिस्ट स्प्रे प्रणाली पर जोर दे रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यही वजह है कि लोधी रोड पर ट्रायल सफल होने के बाद एनडीेएमसी ने शांति पथ और अफ्रीका एवेन्यू रोड पर मिस्ट स्प्रे प्रणाली शुरू कर दी है। रविवार से इस प्रणाली को औपचारिक रूप से शुरू कर दिया गया है। अगले चरण में एनडीएमसी खान मार्केट और कनाट प्लेस समेत अन्य प्रमुख सड़कों पर शुरू करने की तैयारी कर रहा है।

    एनडीएमसी उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने बताया कि लोधी रोड पर कुछ माह पहले हमने इसका ट्रायल किया था। नागरिकों और स्थानीय लोगों के सुझाव के बाद इसे 24 प्रमुख सड़कों पर 15 करोड़ की लागत से इस प्रणाली को लगाया जाना है। इसमें बिजली के खंभों पर स्प्रेयर लगे होते हैं जो पानी की फुहार छोड़ते हैं।

    इससे वातावरण में मौजूद धूल व प्रदूषक तत्व नीचे बैठ जाते हैं। इससे हवा की गुणवत्ता बेहतर होती है। सड़क पर धूल कम करने के साथ ही यह पानी सड़कों के किनारे लगे पौधों के लिए भी उपयोगी होता है। चहल ने बताया कि एनडीएमसी ने अफ्रीका एवेन्यू और शांति पथ पर यह प्रणाली स्थापित की है।

    अफ्रीका एवेन्यू पर लगभग 850 मीटर लंबाई में 30 बिजली खंभों पर मिस्ट स्प्रे लगाए गए हैं। हर खंभे पर पांच नोज़ल लगे हैं, जिनमें से हर नोजल में 6 छोटे छेद हैं। यानी प्रत्येक खंभे से 30 बिंदुओं से पानी का छिड़काव होगा। हर खंभा प्रति घंटे लगभग 84 लीटर उपचारित पानी का उपयोग करेगा। इसके लिए पांच हजार लीटर की चार टंकियां लगाई गई हैं।

    इसी तरह का सिस्टम शांतिपथ के लगभग 900 मीटर क्षेत्र में 32 खंभों पर लगाया गया है। दोनों स्थानों पर काम पूरा हो चुका है और यह प्रणाली प्रभावी रूप से काम कर रही है।

    यह भी पढ़ें- जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी से दिल्ली HC ने मांगा जवाब, प्रोफेसर की नियुक्ति का रिकार्ड पेश करने का आदेश