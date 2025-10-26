सफल ट्रायल के बाद दिल्ली के दो और मार्गों पर Mist Spray System, वायु प्रदूषण से निजात दिलाने की कवायद

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली की सड़कों पर धूल के प्रदूषण को कम करने के लिए मैकेनिकल रोड स्वीपिंग और एंटी स्माॅग गन पर निर्भरता खत्म करने के लिए नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) मिस्ट स्प्रे प्रणाली पर जोर दे रही है।

यही वजह है कि लोधी रोड पर ट्रायल सफल होने के बाद एनडीेएमसी ने शांति पथ और अफ्रीका एवेन्यू रोड पर मिस्ट स्प्रे प्रणाली शुरू कर दी है। रविवार से इस प्रणाली को औपचारिक रूप से शुरू कर दिया गया है। अगले चरण में एनडीएमसी खान मार्केट और कनाट प्लेस समेत अन्य प्रमुख सड़कों पर शुरू करने की तैयारी कर रहा है।



एनडीएमसी उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने बताया कि लोधी रोड पर कुछ माह पहले हमने इसका ट्रायल किया था। नागरिकों और स्थानीय लोगों के सुझाव के बाद इसे 24 प्रमुख सड़कों पर 15 करोड़ की लागत से इस प्रणाली को लगाया जाना है। इसमें बिजली के खंभों पर स्प्रेयर लगे होते हैं जो पानी की फुहार छोड़ते हैं।

इससे वातावरण में मौजूद धूल व प्रदूषक तत्व नीचे बैठ जाते हैं। इससे हवा की गुणवत्ता बेहतर होती है। सड़क पर धूल कम करने के साथ ही यह पानी सड़कों के किनारे लगे पौधों के लिए भी उपयोगी होता है। चहल ने बताया कि एनडीएमसी ने अफ्रीका एवेन्यू और शांति पथ पर यह प्रणाली स्थापित की है।