    दिल्ली से लापता लड़की को क्राइम ब्रांच ने ढूंढ निकाला, लखनऊ से सकुशल बरामद कर परिवार को सौंपा

    By Mohammed Saqib Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 09:32 AM (IST)

    दिल्ली के अलीपुर थाना क्षेत्र से लापता हुई एक नाबालिग लड़की को क्राइम ब्रांच की टीम ने लखनऊ से ढूंढकर परिवार को सौंप दिया। वह पिछले दो महीनों से लापता ...और पढ़ें

    दिल्ली पुलिस।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में अलीपुर थाना क्षेत्र से लापता एक नाबालिग लड़की को क्राइम ब्रांच की टीम ने लखनऊ से ढूंढ निकालकर परिवार को सौंप दिया। नाबालिग पिछले दो महीनों से लापता थी।

    उपायुक्त पंकज कुमार के मुताबिक, अलीपुर पुलिस थाने में एक 14 वर्षीय नाबालिग लड़की के लापता होने का मामला दर्ज किया गया था, जो आठ अक्टूबर से लापता थी। एसीपी गिरीश कौशिक की देखरेख में और इंस्पेक्टर संदीप स्वामी के नेतृत्व में गठित टीम पीड़िता को ढूंढने में लगी।

    हेड कांस्टेबल सीमा रानी ने लापता लड़की का पता लगाने के लिए परिवार के सदस्यों, पड़ोसियों, दोस्तों और स्थानीय लोगों से पूछताछ की। तकनीकी निगरानी के आधार पर टीम ने उसे यूपी, लखनऊ से ढूंढ निकाला।

    शुरुआती पूछताछ में पता चला कि पीड़िता अपने परिवार वालों को बताए बिना अपनी दोस्त के साथ लखनऊ चली गई थी। काउंसलिंग के बाद आगे की आवश्यक कानूनी कार्रवाई के लिए अलीपुर पुलिस स्टेशन की स्थानीय पुलिस को सौंप दिया गया।

     