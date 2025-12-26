दिल्ली से लापता लड़की को क्राइम ब्रांच ने ढूंढ निकाला, लखनऊ से सकुशल बरामद कर परिवार को सौंपा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में अलीपुर थाना क्षेत्र से लापता एक नाबालिग लड़की को क्राइम ब्रांच की टीम ने लखनऊ से ढूंढ निकालकर परिवार को सौंप दिया। नाबालिग पिछले दो महीनों से लापता थी।

उपायुक्त पंकज कुमार के मुताबिक, अलीपुर पुलिस थाने में एक 14 वर्षीय नाबालिग लड़की के लापता होने का मामला दर्ज किया गया था, जो आठ अक्टूबर से लापता थी। एसीपी गिरीश कौशिक की देखरेख में और इंस्पेक्टर संदीप स्वामी के नेतृत्व में गठित टीम पीड़िता को ढूंढने में लगी।