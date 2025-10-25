Language
    सिगरेट न देना पड़ गया महंगा, इनकार से गुस्साए नाबालिग का दो युवकों पर चाकू से जानलेवा हमला

    By Shamse Alam Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 09:58 PM (IST)

    दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में सिगरेट न देने पर एक नाबालिग ने दो युवकों पर चाकू से हमला कर दिया। घायल हरवंश और शिवम को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनकी हालत खतरे से बाहर है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी नाबालिग की तलाश शुरू कर दी है, जो पहले भी झगड़ों में शामिल रहा है।

    सिगरेट न देने पर नाबालिग का हमला।

    जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। सिगरेट नहीं देने पर एक नाबालिग ने दो युवकों पर चाकू से हमला कर उन्हें घायल कर दिया। दोनों घायलों को तुरंत बाबू जगजीवन राम अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डाॅक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए आरएमएल अस्पताल रेफर कर दिया।

    फिलहाल दोनों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। इस पूरे मामले में पीड़ितों और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर आदर्श नगर थाना पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी का पता लगा रही है। घायलों की पहचान हरवंश और शिवम के रूप में हुई है।

    पुलिस के अनुसार, घटना शुक्रवार देर रात की है। दोनों मित्र आजादपुर क्षेत्र में मौजूद थे। इसी दौरान पास में रहने वाला एक नाबालिग उनके पास आया और सिगरेट मांगी। जब दोनों युवकों ने सिगरेट देने से इनकार किया, तो वह गुस्से में आ गया और झगड़ा करने लगा।

    विवाद इतना बढ़ गया कि नाबालिग ने जेब से चाकू निकाला और हरवंश व शिवम पर वार कर दिया। घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों ने शोर मचाया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। सूचना मिलते ही आदर्श नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।

    पुलिस ने दोनों पीड़ितों के बयान दर्ज कर लिए हैं। उनके बयान के आधार पर संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। उत्तरी-पश्चिमी जिला पुलिस अधिकारियों ने बताया कि हमलावर की पहचान कर ली गई है और उसकी तलाश में पुलिस की कई टीमें छापेमारी कर रही हैं।

    प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपित नाबालिग पहले भी इलाके में झगड़ों में शामिल रहा है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही उसे हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

