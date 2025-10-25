पत्नी से दुर्व्यवहार गुजरा नागवार, अकाउंटेंट पति ने गला दबाकर पड़ोसी ऑटो चालक को मार डाला

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। कंझावला थाना क्षेत्र में पड़ोसी की पत्नी से दुर्व्यवहार करने पर युवक की हत्या कर दी गई। महिला के पति ने युवक की गला दबाकर उसे मार डाला। पुलिस ने आरोपी अजय को गिरफ्तार कर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। मृतक की पहचान दुलार हलदर के रूप में हुई है।

रोहिणी जिला पुलिस उपायुक्त राजीव रंजन ने बताया कि शनिवार सुबह करीब 10 बजे कंझावला थाना पुलिस को सूचना मिली कि एक युवक की उसके पड़ोसी ने गला दबाकर हत्या कर दी है। पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची। वहां पता चला कि घायल दुलार हलदर को अस्पताल ले जाया गया है। अस्पताल पहुंचने पर डाक्टरों ने दुलार को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

मृतक की पहचान पश्चिम बंगाल मूल निवासी दुलार हलदर के रूप में हुई है, जो जेजे कालोनी सावदा में परिवार के साथ रहता था। वह पेशे से ऑटो चालक था। शुक्रवार सुबह वह अपने घर के बाहर ऑटो साफ कर रहा था। इसी दौरान उसने पड़ोसी अजय की पत्नी से कथित रूप से दुर्व्यवहार किया। इस पर दोनों के बीच कहासुनी हुई जो हाथापाई में बदल गई।अजय ने दुलार का गला दबा दिया, जिससे वह बेहोश होकर गिर पड़ा।

स्वजन और पड़ोसी उसे गंभीर हालत में रामा विहार स्थित अस्पताल ले गए, जहां डाॅक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची क्राइम टीम और फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी अजय झंडेवालान स्थित एक निजी कंपनी में अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत है।