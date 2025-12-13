दिल्ली में सिर चढ़कर बोल रही मेस्सी की दीवानगी, फिरोजशाह कोटला में कार्यक्रम के सभी टिकट बिके; सुरक्षा कड़ी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। फुटबाॅल के महान खिलाड़ी लियोनेल मेस्सी की भारत यात्रा को लेकर देशभर में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। कोलकाता में आयोजित कार्यक्रम के बाद अब मेस्सी का अगला कार्यक्रम सोमवार को दिल्ली के ऐतिहासिक फिरोजशाह कोटला स्टेडियम में सोमवार को आयोजित किया होगा। इस कार्यक्रम को लेकर दिल्ली में भी प्रशंसकों के बीच भारी दीवानगी देखी जा रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मेस्सी की एक झलक पाने के लिए हजारों प्रशंसक उत्साहित हैं। कार्यक्रम के लिए आनलाइन टिकटों की बिक्री पहले ही जोर पकड़ चुकी थी और अब सभी टिकट पूरी तरह बिक चुके हैं। करीब 36 हजार दर्शकों की क्षमता वाले इस स्टेडियम में टिकटों की कीमत 4,500 रुपये से शुरू होकर 80 हजार रुपये तक रखी गई थी। महंगे टिकट होने के बावजूद मेस्सी के प्रशंसकों में उत्साह इतना अधिक रहा कि कुछ ही समय में सभी श्रेणियों के टिकट बिक गए।