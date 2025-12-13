दिल्ली में सिर चढ़कर बोल रही मेस्सी की दीवानगी, फिरोजशाह कोटला में कार्यक्रम के सभी टिकट बिके; सुरक्षा कड़ी
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। फुटबाॅल के महान खिलाड़ी लियोनेल मेस्सी की भारत यात्रा को लेकर देशभर में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। कोलकाता में आयोजित कार्यक्रम के बाद अब मेस्सी का अगला कार्यक्रम सोमवार को दिल्ली के ऐतिहासिक फिरोजशाह कोटला स्टेडियम में सोमवार को आयोजित किया होगा। इस कार्यक्रम को लेकर दिल्ली में भी प्रशंसकों के बीच भारी दीवानगी देखी जा रही है।
मेस्सी की एक झलक पाने के लिए हजारों प्रशंसक उत्साहित हैं। कार्यक्रम के लिए आनलाइन टिकटों की बिक्री पहले ही जोर पकड़ चुकी थी और अब सभी टिकट पूरी तरह बिक चुके हैं। करीब 36 हजार दर्शकों की क्षमता वाले इस स्टेडियम में टिकटों की कीमत 4,500 रुपये से शुरू होकर 80 हजार रुपये तक रखी गई थी। महंगे टिकट होने के बावजूद मेस्सी के प्रशंसकों में उत्साह इतना अधिक रहा कि कुछ ही समय में सभी श्रेणियों के टिकट बिक गए।
कोलकाता में कार्यक्रम के दौरान हुई अव्यवस्थाओं और हंगामे को देखते हुए दिल्ली पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किसी भी प्रकार की चूक न हो, इसके लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी लगातार फिरोजशाह कोटला स्टेडियम का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। भीड़ प्रबंधन, प्रवेश और निकास व्यवस्था के साथ-साथ दर्शकों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
"कार्यक्रम के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल, क्यूआरटी और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जाएगी। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त बल भी तैयार रखा गया है। कोलकाता की घटना से सबक लेते हुए राजधानी में सुरक्षा के हर पहलू को गंभीरता से परखा जा रहा है, ताकि कार्यक्रम शांतिपूर्ण और सफल तरीके से संपन्न हो सके।"
-निधिन वाल्सन, पुलिस उपायुक्त मध्य जिला
