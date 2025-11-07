Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एमसीडी स्कूलों में होमवर्क से लेकर रिजल्ट तक सब ऑनलाइन, App से पैरेंट्स तक पहुंचेगी बच्चे की हर जानकारी

    By Nihal Singh Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 08:09 PM (IST)

    दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने स्कूलों के लिए वेब एप लॉन्च किया है। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बताया कि इस एप से अभिभावक बच्चों के होमवर्क, परीक्षा परिणाम और उपस्थिति की जानकारी घर बैठे देख सकेंगे। एमसीडी ने 'स्कूल चले हम' अभियान भी शुरू किया है, जिसका लक्ष्य अगले तीन महीनों में 50 हजार नए छात्रों का दाखिला कराना है।

    prefferd source google
    Hero Image

    शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने लाॅन्च किया स्कूल वेब एप।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के नगर निगम के स्कूलों में भी अब प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर पढ़ाई से लेकर होमवर्क और परीक्षा परिणाम के साथ ही स्कूल में बच्चे की उपस्थिति की जानकारी ऑनलाइन मिल सकेगी।

    एमसीडी ने इसके लिए प्रत्येक स्कूल का स्कूल वेब एप लाॅन्च कर दिया है। इससे अभिभावक घर बैठे यह जानकारी देख सकेंगे। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद, महापौर राजा इकबाल सिंह, स्थायी समिति अध्यक्ष सत्या शर्मा, शिक्षा समिति के चेयरमैन योगेश वर्मा, डिप्टी चेयरमैन अमित खरखड़ी ने इस ऐप को लाॅन्च किया।

    कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था को स्मार्ट, पारदर्शी और सुलभ बनाना है, जिससे विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों को एक ही प्लेटफाॅर्म पर सभी सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। उन्होंने कहा यह सिर्फ एक ऐप नहीं, बल्कि भारत की शिक्षा-प्रणाली में एक नया अध्याय है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एक ऐसा अध्याय जो डिजिटल इंडिया और विकसित भारत 2047 की हमारी यात्रा को गति देगा। यह वह कदम है जो दिखाता है कि हम सिर्फ बदलाव की बात नहीं करते, उसे जमीन पर उतारते भी हैं। सूद ने बताया कि इस ऐप के माध्यम से टाइम टेबल, होमवर्क, नोट्स, बच्चों की उपस्थिति, परीक्षा परिणाम जैसी जानकारी घर बैठे अभिभावकों को मिल जाएगी।

    इस अवसर पर महापौर राजा इकबाल सिंह ने कहा कि एमसीडी के स्कूलों मे सुविधाओं के विस्तार के लिए लगातार कार्य हो रहा है। शिक्षा विभाग और उसके पदाधिकारी इस कार्य के लिए बधाई के पात्र है।

    शिक्षा समिति के चेयरमैन इस एप के निर्माण में निगम का कोई भी धन व्यय नहीं हुआ है और न ही विद्यार्थियों पर कोई आर्थिक भार पड़ेगा। इस एप से अभिभावक अपने बच्चों की प्रगति रिपोर्ट देख सकेंगे तथा विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार सीखने की गतिविधियों में भाग ले सकेंगे।

    50 हजार नए दाखिलों के लिए शुरू किया अभियान

    एमसीडी में इस वर्ष पिछले वर्षों की तुलना कम हुए दाखिलों को देखते हुए एमसीडी ने स्कूल चले हम अभियान भी लांच किया है। इस अभियान के तहत प्रत्येक स्कूल को अगले तीन माह में 50 नए बच्चों के दाखिले कराने होंगे।

    इस अभियान के तहत 50 हजार नए दाखिले कराने का लक्ष्य रखा गया है। एमसीडी के अनुसार जो बच्चे पिछले कई माह से स्कूल नहीं आ रहे उनका भी पता लगाकर उनके घर पर जाया जाएगा। साथ ही उनके अभिभावकों से आग्रह किया जाएगा कि वह अपने बच्चों को पुन: स्कूल भेजे।

    यह भी पढ़ें- विकास तो हुआ लेकिन स्मार्टनेस कहां? दिल्ली के विकल्प बने नोएडा-ग्रेटर नोएडा स्मार्ट सिटी मिशन में क्यों पिछड़े