    जनकपुरी-द्वारका में गरजा MCD का बुलडोजर, 105 टिन शेड और 75 दुकानें जमींदोज; 2000 मीटर इलाका खाली

    By Gautam Kumar Mishra Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 07:02 PM (IST)

    दिल्ली नगर निगम (MCD) ने जनकपुरी और द्वारका मोड़ में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया, जिसमें अवैध निर्माणों को हटाया गया। दिल्ली पुलिस की मदद से छोटी सब् ...और पढ़ें

    दिल्ली नगर निगम (MCD) ने जनकपुरी और द्वारका मोड़ में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम (MCD) ने शुक्रवार, 11 दिसंबर को वेस्टर्न ज़ोन के जनकपुरी और द्वारका मोड़ इलाकों में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया। यह अभियान दिल्ली पुलिस और बाहरी ताकतों की मदद से छोटी सब्जी मंडी, जनकपुरी वार्ड नंबर 100, फतेह नगर में अस्थायी अतिक्रमण हटाने और अवैध निर्माणों को गिराने के लिए चलाया गया।

    यह अभियान लाइसेंसिंग ब्रांच, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, DEMS और पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की जॉइंट टीमों ने चलाया। द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन के पास के इलाकों में भी इसी तरह का अभियान चलाया गया।

    इस अभियान के दौरान, सार्वजनिक सड़कों और ज़मीन पर अवैध रूप से रखे गए लगभग 105 टिन शेड, 30 सेमी-परमानेंट शेड, 35 लोहे के खंभे और 25 मेटल और लकड़ी की अलमारियों को हटा दिया गया।

    इसके अलावा, लगभग 75 दुकानों और उनके आस-पास के स्थायी और अस्थायी अतिक्रमणों को तोड़ दिया गया और फुटपाथ और सार्वजनिक जमीन से हटा दिया गया। बाज़ार से कुल 55 सामान भी ज़ब्त किए गए।

    MCD के मुताबिक, आज की कार्रवाई से लगभग 2,000 मीटर का अतिक्रमण हटा दिया गया, जिससे इलाके में ट्रैफिक और पैदल चलने वालों का आना-जाना आसान हो गया।

    MCD के वेस्टर्न ज़ोन के डिप्टी कमिश्नर करण विनोद अत्री ने कहा कि यह ड्राइव पब्लिक ज़मीन और सड़कों पर रेगुलर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ ज़ीरो-टॉलरेंस पॉलिसी के तहत चलाई गई थी। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि सड़कों को अतिक्रमण-मुक्त बनाए रखने और भविष्य में अतिक्रमण रोकने के लिए सख्त कार्रवाई की जरूरत है।

    डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि यह पहल सरकारी एजेंसियों, एनफोर्समेंट टीमों और स्थानीय निवासियों के मिलकर किए गए प्रयासों का नतीजा है और इसका मकसद अतिक्रमण को असरदार तरीके से कंट्रोल करना है।