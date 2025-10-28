MCD Bypolls: दिल्ली नगर निगम की इन 12 सीटों पर 30 नंवबर को होंगे उपचुनाव, 3 दिसंबर को आएंगे नतीजे

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की 12 वार्डों में होने वाले उपचुनाव के लिए तारीख का एलान हो गया है। दिल्ली चुनाव आयोग ने मंगलवार को 12 नगर पार्षदों के रिक्त पदों को भरने के लिए एमसीडी उपचुनाव की तिथि घोषित कर अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत सभी 12 वार्डों पर 30 नवंबर को मतदान होगा, जबकि मतगणना 3 दिसंबर को होगी और इसी दिन नतीजे आएंगे।

दिल्ली चुनाव आयोग के मुताबिक, नामांकन प्रक्रिया तीन नवंबर से शुरू होगी और दाखिल करने की अंतिम तिथि 10 नवंबर होगी। इसके अलावा नामांकन पत्रों की जांच 12 नवंबर को होगी। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 15 नवंबर होगी। 30 नवंबर को सुबह 7.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक मतदान होगा।