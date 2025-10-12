निगम उपचुनाव में जीत के लिए भाजपा ने कमर कसी, वरिष्ठ नेताओं को सौंपी जाएंगी जिम्मेदारियां

निहाल सिंह, नई दिल्ली। दिल्ली में एमसीडी की 12 सीटों के लिए उपचुनावों की घोषणा कभी भी हो सकती है। चूँकि भाजपा के पास पहले इन 12 में से नौ सीटें थीं, इसलिए उसने इन सीटों पर फिर से कब्ज़ा करने और अपने उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने की तैयारी शुरू कर दी है।

इस चुनाव की तैयारियों को मज़बूत करने के लिए भाजपा के पूर्व पार्षदों, वर्तमान पार्षदों, नगर निगम अधिकारियों, वरिष्ठ विधायकों और सांसदों को तैनात किया जाएगा। इन तैयारियों के साथ-साथ, भाजपा क्षेत्र के उन ज़मीनी कार्यकर्ताओं का भी आकलन कर रही है जिन्हें उपचुनाव में उम्मीदवार बनाया जा सकता है। इसमें ख़ास तौर पर उन उम्मीदवारों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा जो सीट खाली होने के बाद से जनता के संपर्क में हैं और प्रशासन और जनता के बीच सेतु का काम कर रहे हैं।

चुनावी तैयारियों में महापौर राजा इकबाल सिंह, उप महापौर जय भगवान यादव, सदन के नेता प्रवेश वाही, स्थायी समिति के अध्यक्ष सत्य शर्मा और उपाध्यक्ष सुंदर सिंह के साथ-साथ विभिन्न समितियों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष शामिल हैं। भाजपा किसी विपक्षी पार्षद के इस्तीफे से खाली हुई सीटों पर भी विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने इलाके में काम न हो पाने और जनता की समस्याओं को लेकर भी मुद्दे उठाने शुरू कर दिए हैं। विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं।

गौरतलब है कि 2022 में भाजपा ने 12 नगर निगम सीटों में से आठ पर जीत हासिल की थी। मुंडका विधानसभा क्षेत्र में भाजपा से नाराज़ होकर निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले गजेंद्र दराल ने जीत हासिल की थी। हालाँकि, चुनाव जीतने के बाद वे भाजपा में शामिल हो गए। दराल निर्दलीय होते हुए भी 9,348 वोटों से जीते। इसके चलते भाजपा ने उन्हें 2025 के विधानसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार बनाया। उन्होंने 10,000 से ज़्यादा वोटों से जीत हासिल की।

विधायकों की भी होगी अग्निपरीक्षा दिल्ली में 12 सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव भाजपा विधायकों के लिए ख़ास तौर पर अग्निपरीक्षा होंगे, क्योंकि भाजपा विधायकों के पार्षद बनने से नौ सीटें खाली हो गई हैं। ऐसे में विधायकों को अपना दबदबा बनाए रखने और पार्टी में अपनी स्थिति बेहतर करने के लिए इन सीटों पर दोबारा जीत हासिल करनी होगी। नगर निगम उपचुनावों में विधायकों की साख भी दांव पर होगी।

दो सीटों पर जीत का अंतर बहुत कम रहा 12 नगर निगम सीटों में से एक दिल्ली में AAP की सबसे ज़्यादा अंतर से जीती गई। अली मोहम्मद इकबाल चांदनी महल से 17,134 वोटों से जीते। 2022 के चुनावों में पार्षद के तौर पर सीएम रेखा गुप्ता 7,990 वोटों से जीतीं। दो सीटों पर भाजपा बहुत कम अंतर से जीती। अशोक विहार सीट 156 वोटों से जीती, जबकि संगम विहार ए सीट 389 वोटों से जीती।