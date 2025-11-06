Language
    MCD में 12 सीटों पर उपचुनाव: नामांकन के लिए बचे सिर्फ तीन दिन, राजनीतिक दलों में सस्पेंस बरकरार

    By Nihal Singh Edited By: Sonu Suman
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 10:04 PM (IST)

    दिल्ली नगर निगम (MCD) की 12 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और नामांकन के लिए केवल तीन दिन शेष हैं। राजनीतिक दलों में अभी भी उम्मीदवारों को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। मतदाताओं में भी चुनाव को लेकर उत्सुकता है।

    एमसीडी में 12 सीटों पर उपचुनाव के लिए किसी भी दलों ने घोषित नहीं किए उम्मीदवार।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम में 12 सीटों में उपचुनाव में नामांकन के लिए तीन दिन ही बचे हैं लेकिन अभी तक एक भी नामांकन दाखिल नहीं हुआ है। जिसकी बड़ी वजह नामांकन के लिए राजनीतिक दलों ने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है।

    भाजपा से लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अभी तक प्रत्याशियों के नामों पर मंथन में जुटे हैं लेकिन अंतिम निर्णय अभी नहीं लिया जा सका है। ऐसे में संभावना है कि नामांकन के आखिरी दिन 10 नवंबर को ही सभी दलों से नामांकन हो। हालांकि इस बीच सभी दल अपने-अपने संभावित प्रत्याशियों के साथ नुक्कड़ और गृह संपर्क अभियान जारी रखें हैं।


    दिल्ली में एमसीडी की जिन 12 सीटों पर उप चुनाव हो रहा है उसमें से नौ सीटें भाजपा के पास थी जबकि आप के पास तीन सीटें थीं। भाजपा की कोशिश इस संख्या को बढ़ाने की है। क्योंकि इस समय भाजपा की एमसीडी के साथ ही दिल्ली व केंद्र में सरकार है। इसलिए भाजपा जनता के बीच निगम में भाजपा सरकार को मजबूत करने के नाम पर वोट मांग रही है।

    भाजपा सूत्रों के मुताबिक रायशुमारी हो गई है लेकिन अभी प्रत्याशियों के नामों पर अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि रायशुमारी के बाद प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा हो रही है। जो भी निर्णय होगा रविवार तक हो जाएगा। सोमवार को भाजपा के प्रत्याशी सभी 12 सीटों पर नामांकन करेंगे। जबकि आप सूत्रों के मुताबिक वह भाजपा के प्रत्याशियों की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं लेकिन अगर, शुक्रवार को प्रत्याशियों के नाम की घोषणा नहीं होती है तो वह अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर देंगे।

    कांग्रेस भी दोनों दलों के प्रत्याशियों के नामों के इंतजार में हैं। लेकिन शनिवार तक वह अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। उल्लेखनीय है कि निगम की 12 सीटों के लिए 30 नवंबर को मतदान होना है। जबकि नामांकन 10 नवंबर तक हो सकेंगे। 12 नवंबर को नामांकन पत्रों की छंटनी होगी जबकि 15 नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। तीन दिसंबर को मतगणना होगी।