प्रदूषण पर प्रहार: MCD ने एक्शन प्लान केंद्र को सौंपा, 10 नई बहुमंजिला पार्किंग समेत 572 EV चार्जिंग स्टेशन बनाएंगे

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थति के बीच दिल्ली नगर निगम ने केंद्र सरकार को अपनी कार्ययोजना (एक्शन प्लान) सौंपी है। इसमें पार्किंग बनाने से लेकर उन स्थानों पर विशेष अतिक्रमण रोधी अभियान चलाया जाएगा जहां पर जाम अतिक्रमण के कारण जाम लगता है।

इलेक्ट्रिकल वाहनों को बढ़ावा इसके साथ ही वायु प्रदूषण को कम करने के लिए इलेक्ट्रिकल वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए ईवी चार्जिंग स्टेशन की संख्या को भी बढ़ाया जाएगा। वहीं, जो चार्जिंग स्टेशन चालू स्थिति में नहीं हैं उनको भी ठीक करके चालू किया जाएगा। इसके साथ ही सड़कों से धूंल को साफ करने के लिए 14 नई मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनों को भी खरीदकर सड़क पर उतारा जाएगा।

ईवी चार्जिंग स्टेशन की संख्या में भी बढ़ोत्तरी एमसीडी आयुक्त अश्वनी कुमार ने कहा कि एमसीडी ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कई क्षेत्रों में लक्ष्य निर्धारित किए हैं। इसमें अलग-अलग स्थानों वाली सड़कों का सुधार किया जाएगा। वहीं, ईवी चार्जिंग स्टेशन की संख्या में भी बढ़ोत्तरी की जाएगी। अभी वर्तमान में निगम के 422 ईवी चार्जिंग स्टेशन हैं जिनकी संख्या वर्ष 2026 में 994 करनी है। निगम ने अगली तिमाही में 572 ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की अनुमति दी है।

10 नई बहुमंजिला पार्किंग बनाने का प्रस्ताव उन्होंने बताया कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने बैठक के दौरान अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवआई के साथ ही यातायात जाम की समस्या के समाधान पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि हमने इसमें कार्ययोजना दी है जिसमें इन क्षेत्रों में कैसे कार्य करेंगे। एमसीडी ने केंद्र सरकार को जो रिपोर्ट सौपी हैं उसमें अगले वर्ष में 10 नई बहुमंजिला पार्किंग बनाने की बात कही है। इससे वर्तमान 30 बहुमंजिला पार्किंग की संख्या बढ़कर 40 हो जाएगी। बहुमंजिला पार्किंग होने की वजह से लोग सड़कों पर वाहन खड़ा नहीं करेंगे तो जाम की स्थिति नहीं होगी। इससे वायु प्रदूषण को कम करने में भी मदद मिलेगी।