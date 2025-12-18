सोने का लॉकेट, पायल से लेकर चांदी के सिक्के तक... द्वारका में पुलिस ने बरामद किया चोरी का सामान

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। द्वारका जिले की एंटी-बर्गेलरी सेल ने एक सक्रिय और चालाक चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान विश्वास पार्क, बिंदापुर निवासी राम के रूप में हुई है। उसकी गिरफ्तारी से बिंदापुर, डाबरी और उत्तम नगर इलाकों में चोरी के आठ मामले सुलझ गए हैं।

डीसीपी द्वारका अंकित सिंह ने बताया कि आरोपी नशे (स्मैक) का आदी है और अपनी आदत पूरी करने के लिए चोरियां करता था। वह रात में मास्क पहनकर घरों की रेकी करता था और फिर पीछे की खिड़की तोड़कर घरों में घुस जाता था। बिंदापुर इलाके में दीपा कुमारी नाम की एक महिला के घर हुई चोरी के बाद इंस्पेक्टर विवेक मैंदोला की टीम ने जांच की और क्राइम सीन के आसपास के इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले।

दो दिनों तक लगातार फुटेज देखने और मुखबिरों की मदद से आरोपी की पहचान हुई। पुलिस ने आरोपी के पास से बड़ी मात्रा में चोरी का सामान बरामद किया है, जिसमें एक सोने का लॉकेट, एक चेन, चार नोज रिंग और एक अंगूठी, चार जोड़ी पायल, तीन जोड़ी बिछिया, एक चांदी की कमरबंद और पांच चांदी के सिक्के, साथ ही अलग-अलग कंपनियों के पांच चोरी के मोबाइल फोन शामिल हैं।