मुनिरका में तीन साल से रह रहे मणिपुर के दंपती में हुआ झगड़ा, चाकू से महिला के गर्दन पर किए ताबड़तोड़ वार

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। किशनगढ़ थाना क्षेत्र स्थित मुनिरका गांव में 12 अक्टूबर की रात मणिपुर निवासी दंपती के बीच हुई चाकूबाजी की घटना घरेलू विवाद के चलते हुई थी। दोनों ने एक-दूसरे पर हमला किया। घटना में पत्नी की मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल पति का उपचार चल रहा है। पुलिस भी इस पूरे मामले को घरेलू हिंसा से जुड़ा मामला मानते हुए जांच कर रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दोनों के गले पर गहरे घाव पुलिस के मुताबिक 12 अक्टूबर की रात एक पीसीआर काॅल मिली, जिसमें बताया गया कि गली नंबर-एक मुनिरका में एक दंपती के बीच झगड़ा हो रहा है। इस पर बीट स्टाफ मौके पर पहुंचा। घर का दरवाजा अंदर से बंद मिला। खटखटाने पर जब अंदर से जवाब नहीं मिला तो पुलिस ने दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया। अंदर कोई नहीं मिला। बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद था। पुलिस ने जब उसे भी तोड़ा, तो अंदर का दृश्य भयावह था। एक महिला और एक पुरुष खून से लथपथ बेहोश पड़े थे। दोनों के गले पर गहरे घाव थे।

मणिपुर के रहने वाले थे दोनों दाेनाें को एम्स ट्रामा सेंटर ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। वहीं, पुरुष की हालत गंभीर बनी हुई है। मृतका की पहचान मणिपुर के सेनापति जिला निवासी थेम्पी खोंगसाई के रूप में हुई। वह मुनिरका में ही एक ब्यूटीशियन के रूप में काम करती थी। घायल की पहचान थांगजम विनी मीतई के रूप में हुई है। वह भी मणिपुर के बिष्णुपुर जिले के मोइरांग उपखंड का निवासी है, जो मुनिरका में एक किराना दुकान चलाता है।

तीन साल से दोनों रह रहे थे साथ पुलिस जांच में सामने आया कि दोनों पिछले तीन वर्षों से साथ रह रहे थे। रविवार को दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। इस दौरान महिला ने अपने पिता को फोन कर घटना की जानकारी भी दी। इस पर पिता ने फौरन मकान मालकिन से संपर्क किया और अपनी बेटी के कमरे की स्थिति देखने को कहा। जब दरवाजा नहीं खुला तो उन्होंने 112 नंबर पर काॅल किया।