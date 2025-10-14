दिल्ली-एनसीआर में लागू GRAP-1 में इस बार है बदलाव, उम्र पूरी कर चुके वाहनों और पटाखों पर लिया ये फैसला

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। वायु प्रदूषण से जंग में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) के पहले चरण की पाबंदियां दिल्ली एनसीआर में तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं, लेकिन इन पाबंदियों में से उम्रदराज वाहनों पर रोक सुनिश्चित करने की मुहिम को हटा लिया गया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की ओर से जारी आदेश में इस बाबत कुछ नहीं कहा गया है।



गौरतलब है कि ग्रेप के पहले चरण की पाबंदियों में सबसे पहला निर्देश ही अपनी समयावधि पूरी कर चुके डीजल एवं पेट्रोल वाहनों के खिलाफ अभियान चलाए जाने का है, लेकिन 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को उम्र के आधार पर सड़क से हटाने के मामले में दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुकी है।

मामला कोर्ट में चल ही रहा है तो सीएक्यूएम ने भी ग्रेप की पाबंदियों में कोई बदलाव न करने के बावजूद फिलहाल के लिए उक्त निर्देश को अपने आदेश से हटा लिया है। यानी पुराने वाहन अभी भी चलते रहेंगे और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी।



कमोबेश यही स्थिति पटाखों पर प्रतिबंध के क्रियान्वयन को लेकर है। ग्रेप के पहले चरण की कार्ययोजना में 19 नं. बिंदु पटाखों पर प्रतिबंध को सख्ती से क्रियान्वित कराने से जुड़ा है।