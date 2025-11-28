Language
    एक्टर रणवीर सिंह की 'धुरंधर' पर संकट! मेजर मोहित शर्मा के माता-पिता की दिल्ली HC से फिल्म पर रोक की मांग

    By Ritika Mishra Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 08:32 PM (IST)

    शहीद मेजर मोहित शर्मा के माता-पिता ने फिल्म 'धुरंधर' की रिलीज पर रोक लगाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। उनका आरोप है कि फिल्म उनके बेटे के जीवन और बलिदान से प्रेरित है, और इसे बिना उनकी अनुमति के बनाया गया है। परिवार ने निजता के उल्लंघन और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर चिंता जताई है। उन्होंने अदालत से फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की है।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ अभियान के दौरान बलिदान हुए मेजर मोहित शर्मा के माता-पिता ने रणवीर सिंह अभिनीत फिल्म धुरंधर की रिलीज पर रोक लगाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है।

    परिवार का आरोप है कि फिल्म सीधे तौर पर बलिदानी अधिकारी के जीवन, मिशनों और बलिदान से प्रेरित है और इसे बिना उनकी अनुमति व बिना सेना की सहमति के बनाया गया है।

    फिल्म पांच दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। परिवार का दावा है कि फिल्म का ट्रेलर, किरदारों का प्रस्तुतीकरण, सैन्य पृष्ठभूमि और कथा सभी मेजर मोहित शर्मा के वास्तविक जीवन, उनकी अंडरकवर आपरेशंस और वर्ष 2009 में कुपवाड़ा में हुए उनके शहादत मिशन को प्रतिबिंबित करते हैं। परिवार के अनुसार न तो उनसे कोई अनुमति ली गई और न ही सेना से परामर्श या सत्यापन किया गया।

    परिजनों ने कहा कि यह बिना अनुमति का चित्रण उनकी निजता, गरिमा, प्रतिष्ठा और बलिदान के मरणोपरांत व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन है, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित हैं।

    याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि फिल्म में विशेष बलों की रणनीतियों, अंडरकवर पैटर्न, काउंटर-टेरर तकनीकों और भारत की सुरक्षा संरचना से जुड़े संवेदनशील पहलुओं का चित्रण किया गया है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चिंता पैदा कर सकता है।

    याचिका में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, सेंसर बोर्ड, सेना का एडीजीपीआई, फिल्म के निर्देशक व सह-निर्माता आदित्य धर और जियो स्टूडियोज को प्रतिवादी बनाया गया है।

    परिवार ने अदालत से फिल्म की वाणिज्यिक रिलीज पर रोक लगाने की मांग की है। वैकल्पिक रूप से, उन्होंने सार्वजनिक रिलीज से पहले परिवार के लिए फिल्म की प्राइवेट स्क्रीनिंग की मांग भी की है।

    साथ ही, यह घोषित करने की मांग की गई है कि किसी भी बलिदानी सैनिक पर आधारित फिल्म बिना परिवार और सेना की अनुमति के रिलीज न की जाए। परिजनों ने मेजर मोहित शर्मा की गरिमा, सम्मान और विरासत की रक्षा को लेकर उचित दिशा-निर्देश जारी करने का अनुरोध भी किया है।

