एक्टर रणवीर सिंह की 'धुरंधर' पर संकट! मेजर मोहित शर्मा के माता-पिता की दिल्ली HC से फिल्म पर रोक की मांग

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ अभियान के दौरान बलिदान हुए मेजर मोहित शर्मा के माता-पिता ने रणवीर सिंह अभिनीत फिल्म धुरंधर की रिलीज पर रोक लगाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

परिवार का आरोप है कि फिल्म सीधे तौर पर बलिदानी अधिकारी के जीवन, मिशनों और बलिदान से प्रेरित है और इसे बिना उनकी अनुमति व बिना सेना की सहमति के बनाया गया है। फिल्म पांच दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। परिवार का दावा है कि फिल्म का ट्रेलर, किरदारों का प्रस्तुतीकरण, सैन्य पृष्ठभूमि और कथा सभी मेजर मोहित शर्मा के वास्तविक जीवन, उनकी अंडरकवर आपरेशंस और वर्ष 2009 में कुपवाड़ा में हुए उनके शहादत मिशन को प्रतिबिंबित करते हैं। परिवार के अनुसार न तो उनसे कोई अनुमति ली गई और न ही सेना से परामर्श या सत्यापन किया गया।

परिजनों ने कहा कि यह बिना अनुमति का चित्रण उनकी निजता, गरिमा, प्रतिष्ठा और बलिदान के मरणोपरांत व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन है, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित हैं। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि फिल्म में विशेष बलों की रणनीतियों, अंडरकवर पैटर्न, काउंटर-टेरर तकनीकों और भारत की सुरक्षा संरचना से जुड़े संवेदनशील पहलुओं का चित्रण किया गया है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चिंता पैदा कर सकता है।