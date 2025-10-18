PHOTOS: कबाड़ से राज्यसभा सांसदों के फ्लैट्स में लगी आग! तीन मंजिल तक कई फ्लैट जलकर राख

दिल्ली के ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट्स में बुधवार को भीषण आग लग गई। संसद भवन के पास स्थित इस अपार्टमेंट के ग्राउंड फ्लोर पर रखे कबाड़ से आग शुरू हुई और तीन मंजिलों तक फैल गई। दमकल विभाग ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पाया। घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन वीआईपी इलाके में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। आग लगने के कारणों की जांच जारी है।

डॉ. बिशंबर दास मार्ग पर स्थित ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट्स में आग लगने के बाद का हाल। फोटो: चंद्र प्रकाश मिश्रा