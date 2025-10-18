PHOTOS: कबाड़ से राज्यसभा सांसदों के फ्लैट्स में लगी आग! तीन मंजिल तक कई फ्लैट जलकर राख
दिल्ली के ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट्स में बुधवार को भीषण आग लग गई। संसद भवन के पास स्थित इस अपार्टमेंट के ग्राउंड फ्लोर पर रखे कबाड़ से आग शुरू हुई और तीन मंजिलों तक फैल गई। दमकल विभाग ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पाया। घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन वीआईपी इलाके में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। आग लगने के कारणों की जांच जारी है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजधानी के डॉ. बिशंबर दास मार्ग पर स्थित ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट्स में बुधवार दोपहर भीषण आग लग गई। यह अपार्टमेंट संसद भवन से करीब 200 मीटर की दूरी पर है और यहां कई राज्यसभा सांसदों के फ्लैट हैं।
शुरुआत में आग लगने की सूचना काबेरी अपार्टमेंट में लगने की मिली थी, लेकिन जांच में स्पष्ट हुआ कि आग पास ही स्थित ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट्स में लगी थी। दमकल विभाग को आग की सूचना दोपहर 1:20 बजे मिली।
जिसके तुरंत बाद छह दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। आग ग्राउंड फ्लोर पर रखे कबाड़ से शुरू हुई और देखते ही देखते तीन मंजिलों तक फैल गई।
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, ग्राउंड फ्लोर पर CPWD का फर्नीचर और कबाड़ लंबे समय से पड़ा था, जिसकी शिकायत पहले भी की गई थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि बच्चों द्वारा पटाखे जलाए जाने से आग भड़की हो सकती है।
आग की वजह से तीन फ्लोर के कई फ्लैट जलकर खाक हो गए और पूरी बिल्डिंग की बाहरी दीवारें काली हो गईं। घटना के वक्त लोग इमारत से बाहर निकल गए, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई।
दमकल अधिकारियों ने 2:05 बजे आग पर काबू पाने की सूचना दी, और 2:10 बजे बचाव कार्य रोकने का संदेश आया। घटना के चलते सड़क पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई और इलाके में भीड़ जुट गई।
फिलहाल आग लगने के सटीक कारणों की जांच जारी है, लेकिन घटना ने एक बार फिर वीआईपी इलाकों में सुरक्षा और रख-रखाव को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।
