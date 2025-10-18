VIDEO: दिल्ली में सांसदों के फ्लैट्स में भीषण आग, फायर ब्रिगेड की छह गाड़ियां काबू पाने में जुटीं

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के डॉ. बिशंबर दास मार्ग स्थित ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट्स में बुधवार दोपहर भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। यह अपार्टमेंट संसद भवन से महज 200 मीटर की दूरी पर स्थित है और यहां कई राज्यसभा सांसदों के फ्लैट हैं।

दमकल विभाग को आग लगने की सूचना दोपहर 1:20 बजे मिली, जिसके तुरंत बाद छह दमकल गाड़ियां मौके पर रवाना की गईं। आग ग्राउंड फ्लोर से शुरू होकर पहले और दूसरे फ्लोर तक पहुंच गई। तेज़ लपटों और धुएं के कारण आसपास के लोगों और अधिकारियों में हड़कंप मच गया।

दमकलकर्मी आग पर काबू पाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। घटनास्थल पर पुलिस बल और अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद हैं, जो राहत और बचाव कार्यों में जुटे हैं। इस दौरान अपार्टमेंट के बाहर भारी संख्या में लोग जमा हो गए, जिससे सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और ट्रैफिक प्रभावित हुआ।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, आग की तीव्रता काफी अधिक थी, लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम स्थिति को नियंत्रित करने में लगी हुई है। घटनास्थल से सामने आए वीडियो में पुलिस लोगों से बाहर निकलने की अपील करती नजर आ रही है।