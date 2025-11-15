मैथिली ठाकुर की जीत पर दिल्ली के इस कॉलेज में छात्राओं ने बांटी मिठाइयां, जुड़ा है गहरा भावनात्मक रिश्ता
दिल्ली के एक कॉलेज में मैथिली ठाकुर की जीत पर छात्राओं ने खुशी से मिठाइयां बांटी। मैथिली ने इसी कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की है और कॉलेज का उनसे गहरा भावनात्मक रिश्ता है। छात्राओं ने उनकी जीत पर खुशी जताई और उन्हें अपनी प्रेरणा बताया।
जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। बिहार के अलीनगर विधानसभा सीट से भाजपा के टिकट पर मैथिली ठाकुर के जीतने पर जनकपुरी स्थित भारती कॉलेज में जमकर जश्न मना। इस जीत को कालेज की छात्राओं से लेकर पूरी फैकल्टी अपनी जीत बता रही है। फाइनल राउंड की मतगणना के बाद जैसे ही मैथिली की जीत पर मुहर लगी, भारती कॉलेज में मिठाइयां बंटने लगीं और बधाइयों का दौर शुरू हो गया।
मैथिली ठाकुर ने ग्रेजुएशन की डिग्री द्वारका के जनकपुरी इलाके में स्थित भारती कालेज से हासिल की है। वे यहां से बीए प्रोग्राम की पढ़ाई की। कालेज की प्रिंसिपल डॉ. सलोनी गुप्ता बताती हैं कि मैथिली हमारे कॉलेज की होनहार छात्रा रहीं। उन्होंने कभी किसी को यह जाहिर नहीं होने दिया कि उनके पास उपलब्धियों की एक बड़ी लिस्ट है।
जनसेवक के रूप में पहचान
अब तक हम सब उन्हें संगीत की महारथी के तौर पर जानते थे। अब उन्हें जनसेवक के रूप में जानेंगे। कॉलेज के हिंदी विभाग में अध्यापक डा. गोपाल ने बताया कि मैथिली की जीत के बाद कॉलेज में मिठाइयां बांटी गईं। मैथिली का परिवार उपनगरी द्वारका के सेक्टर-चार में एक अपार्टमेंट में रहता है।
अपार्टमेंट के लोगों का कहना है कि राजनीति में मैथिली जैसे प्रतिभाशाली युवाओं का आना एक शुभ संकेत है। सेक्टर चार से पूर्व मैथिली परिवार के साथ द्वारका सेक्टर 19 स्थित अक्षरधाम अपार्टमेंट में रहती थीं। यहां के लोग भी मैथिली की जीत से काफी खुश हैं।
