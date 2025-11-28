Language
    दिल्ली में दुष्कर्म के बाद मानसिक दिव्यांग महिला की निर्मम हत्या, 12 दिन बाद आरोपित गुजरात से गिरफ्तार

    By Shamse Alam Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 09:36 PM (IST)

    दिल्ली के महेंद्रा पार्क में एक मानसिक रूप से बीमार महिला की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपित सलमान उर्फ बोना को गुजरात से गिरफ्तार किया। आरोपित पहले से ही दुष्कर्म के एक मामले में कोर्ट की तारीख पर आया था। सीसीटीवी फुटेज से उसकी पहचान हुई। महिला का शव आदर्श नगर रेलवे स्टेशन के पास मिला था।

    Hero Image


    जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। महेंद्रा पार्क थाना क्षेत्र में दुष्कर्म के बाद 52 वर्षीय मानसिक रूप से बीमार महिला की हत्या कर फरार हुए आरोपित को पुलिस ने गुजरात से गिरफ्तार कर लिया है। जांच में पता चला कि आरोपित खुद पर लगे दुष्कर्म के आरोप में कोर्ट की तारीख पर आया था। उससे पहले इस वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गया।

    पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से आरोपित की पहचान की। महिला का शव 16 नवंबर को अर्धनग्न अवस्था में आदर्श नगर रेलवे स्टेशन परिसर के शेड नंबर दो के पीछे की झाड़ियाें में मिला था। आरोपित की पहचान सलमान उर्फ बोना के रूप में हुई है। आरोपित पर पहले से लूटपाट, नाबालिग लड़क की अपहरण और दुष्कर्म के मामले दर्ज हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपित ने पूछताछ के दौरान दुष्कर्म करने की बात भी बताई है।

    उत्तर पश्चिम जिला पुलिस उपायुक्त भीष्म सिंह ने बताया कि 16 नवंबर को सब्जी मंडी रेलवे थाना पुलिस ने महेंद्रा पार्क थाना पुलिस को बताया कि आदर्श नगर रेलवे स्टेशन परिसर के शेड नंबर दो के पीछे की झाड़ियों में एक महिला का शव पड़ा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पाया कि एक महिला का अर्धनग्न शव पड़ा था, जिसके कपड़े फटे हुए थे।

    महिला के चेहरे व सिर पर चाकू के घाव थे और मुंह से खून निकल रहा था। पुलिस ने क्राइम और फोरेंसिक टीम को बुलाया। जिसने मौके से चाकू, महिला और पुरुष की एक जोड़ी चप्पल बरामद की। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर थाना प्रभारी विजय शानवाल के नेतृत्व में जांच शुरू की। मृतका के बाएं हाथ पर सीजन नाम का टैटू था।

    अगले दिन महिला की पहचान मेट्राे विहार फेज एक होलंबी कलां निवासी सीजन के रूप में हुई। जांच में पता चला कि वह वह मानसिक रूप से अस्वस्थ थी और अपने भांजे खुशकन दास के साथ रहती थी। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर स्वजन को शव सौंप दिया।

    सीसीटीवी फुटेज से आरोपित की पहचान ऐसे हुई

    जांच टीम ने वारदात की कड़ी जोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन के आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की बारीकी से जांच की। फुटेज में मृतका को स्टेशन के प्रवेश द्वार की ओर जाते हुए देखा गया। कुछ ही मिनट बाद सफेद–काले स्पोर्ट्स चप्पलें पहने एक संदिग्ध युवक उसी दिशा में जाता दिखा। घटनास्थल से बरामद पुरुष चप्पलें फुटेज में दिखी संदिग्ध की चप्पलों से पूरी तरह मेल खा गईं।

    आगे की फुटेज में युवक वारदात के बाद नंगे पैर लौटता हुआ नजर आया, जिससे पुलिस का शक पुख्ता हो गया। संदिग्ध के भागने की दिशा को ट्रेस करते हुए पुलिस सराय पीपल थला से होते हुए बढ़ोला गांव की झुग्गियों तक पहुंची, जहां युवक की पहचान सलमान उर्फ बोना के रूप में हुई।

    जब पुलिस उसकी तलाश में उसके घर पहुंची तो वह फरार मिला। जांच में यह भी सामने आया कि सलमान पर पहले से ही लूट, नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं। अदालत में पेश न होने के कारण उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट भी जारी था।

    फरार सलमान का मोबाइल बंद मिलने पर पुलिस ने उसके परिचितों की गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी। इसी दौरान उसके गुजरात के भरूच में छिपे होने का सुराग मिला। जहां दिल्ली से गई टीम ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया।

