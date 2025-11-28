Language
    पूर्वी दिल्ली में स्कूल के बाहर दसवीं के छात्र पर हमला, कमर में घोंपा चाकू; सहपाठी के वार से छात्र की हालत गंभीर

    By Shuzauddin Shuzauddin Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 08:37 PM (IST)

    पूर्वी दिल्ली में एक स्कूल के बाहर दसवीं के छात्र पर उसके सहपाठी ने चाकू से हमला कर दिया। छात्र की कमर में चाकू लगने से उसकी हालत गंभीर है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस घटना की जांच कर रही है।

    प्रतीकात्मक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। सीलमपुर थाना क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल के बाहर बृहस्पतिवार शाम एक छात्र पर उसके सहपाठी ने चाकू से वार कर दिया। कमर में चाकू लगने से दसवीं कक्षा का छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल हालत में उसे जग प्रवेश चंद्र अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से जीटीबी अस्पताल रेफर कर दिया। घायल के पिता की शिकायत पर सीलमपुर थाना ने केस दर्ज किया है। पुलिस ने 15 वर्षीय आरोपित नाबालिग को दबोच लिया। पुलिस ने इसके पास से वारदात मेंं इस्तेमाल चाकू बरामद किया है। उसे बाल सुधारगृह भेज दिया है।

    पीड़ित अपने परिवार के साथ ब्रह्मपुरी में रहता है। वह गौतमपुरी स्थित एक सरकारी स्कूल में दसवीं कक्षा में पढ़ाई करता है। घायल छात्र के परिवार ने बताया कि बृहपस्तिवार को स्कूल गया था। स्कूल की छुट्टी होने पर बच्चे अपने घर जा रहे थे। उसी दौरान उसके साथ में पढ़ने वाला एक सहपाठी आया और गाली-गलौज करने लगे। पीड़ित कुछ समझ पाता तभी आरोपित ने चाकू निकाला और उसकी कमर पर वार कर दिया। चाकू लगते ही छात्र घायल हाेकर जमीन पर गिर गया और आरोपित भाग गया।

    स्कूल के शिक्षकों ने घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया। साथ ही मामले की सूचना परिवार को दी। परिवार अस्पताल पहुंचा, बच्चे की कमर से खून बह रहा था। हालत गंभीर होने पर डाक्टरों ने उसे जीटीबी अस्पताल रेफर कर दिया। वारदात के कुछ देर के बाद पुलिस ने आरोपित को उसके घर से पकड़ लिया।

    पुलिस ने बताया कि कुछ दिनों पहले पीड़ित का आरोपित से स्कूल में खेलने के दौरान झगड़ा हो गया था। आरोपित ने पीड़ित को बाद में देख लेने की धमकी दी थी। बृहस्पतिवार को वह घर से चोरी चाकू रखकर स्कूल ले गया। छुट्टी के दौरान उसे जब पीड़ित मिला तो उसने उसपर हमला कर दिया। पीड़ित परिवार ने सवाल उठाया कि आखिर आरोपित स्कूल में चाकू लेकर आया कैसे। किसी भी शिक्षक को उसपर शक नहीं हुआ।

    क्रोनोलॉजी

    • 21 अप्रैल 2023 : करावल नगर इलाके में स्कूली विद्यार्थियों के दो गुटों में चलते चाकू।
    • 24 अप्रैल 2024 : भजनपुरा इलाके में स्कूल के बाहर विद्यार्थियों के दो गुटों में मारपीट, पेंचकस घोंपकर छात्र की हत्या।

