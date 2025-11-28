पूर्वी दिल्ली में स्कूल के बाहर दसवीं के छात्र पर हमला, कमर में घोंपा चाकू; सहपाठी के वार से छात्र की हालत गंभीर

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। सीलमपुर थाना क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल के बाहर बृहस्पतिवार शाम एक छात्र पर उसके सहपाठी ने चाकू से वार कर दिया। कमर में चाकू लगने से दसवीं कक्षा का छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल हालत में उसे जग प्रवेश चंद्र अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से जीटीबी अस्पताल रेफर कर दिया। घायल के पिता की शिकायत पर सीलमपुर थाना ने केस दर्ज किया है। पुलिस ने 15 वर्षीय आरोपित नाबालिग को दबोच लिया। पुलिस ने इसके पास से वारदात मेंं इस्तेमाल चाकू बरामद किया है। उसे बाल सुधारगृह भेज दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पीड़ित अपने परिवार के साथ ब्रह्मपुरी में रहता है। वह गौतमपुरी स्थित एक सरकारी स्कूल में दसवीं कक्षा में पढ़ाई करता है। घायल छात्र के परिवार ने बताया कि बृहपस्तिवार को स्कूल गया था। स्कूल की छुट्टी होने पर बच्चे अपने घर जा रहे थे। उसी दौरान उसके साथ में पढ़ने वाला एक सहपाठी आया और गाली-गलौज करने लगे। पीड़ित कुछ समझ पाता तभी आरोपित ने चाकू निकाला और उसकी कमर पर वार कर दिया। चाकू लगते ही छात्र घायल हाेकर जमीन पर गिर गया और आरोपित भाग गया।

स्कूल के शिक्षकों ने घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया। साथ ही मामले की सूचना परिवार को दी। परिवार अस्पताल पहुंचा, बच्चे की कमर से खून बह रहा था। हालत गंभीर होने पर डाक्टरों ने उसे जीटीबी अस्पताल रेफर कर दिया। वारदात के कुछ देर के बाद पुलिस ने आरोपित को उसके घर से पकड़ लिया।