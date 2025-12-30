Language
    माघ मेला के लिए रेलवे का बड़ा फैसला, दिल्ली से प्रयागराज जाने वाली कई ट्रेनों के टर्मिनल बदले; देखें लिस्ट

    By Santosh Kumar Singh Edited By: Sonu Suman
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 06:59 PM (IST)

    माघ मेला के मद्देनजर प्रयागराज और अन्य शहरों में रेलवे स्टेशनों पर भीड़ प्रबंधन के उपाय किए जा रहे हैं। नई दिल्ली सहित प्रमुख स्टेशनों पर श्रद्धालुओं ...और पढ़ें

    माघ मेला को देखते हुए रेलवे ने प्रयागराज जानेवाली कई ट्रेनों के टर्मिनल में बदलाव किया।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। संगम तट पर लगने वाले माघ मेला को ध्यान में रखकर प्रयागराज सहित अन्य शहरों में रेलवे स्टेशनों पर भीड़ प्रबंधन के उपाय किए जा रहे हैं। महाकुंभ के समय प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं के कारण नई दिल्ली सहित अन्य बड़े स्टेशनों पर भी भीड़ बढ़ गई है।

    15 फरवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के कारण 18 यात्रियों की मौत हो गई थी। इसे ध्यान में रखकर भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं, प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों के टर्मिनल में बदलाव किया गया है।

    नई दिल्ली से प्रयागराज जाने वाली प्रयागराज एक्सप्रेस का संचालन एक जनवरी से 17 फरवरी तक प्रयागराज की जगह सूबेदारगंज से करने का निर्णय लिया गया है। वहीं, 12 जनवरी से 25 जनवरी तक प्रयागराज हमसफर एक्सप्रेस का भी इसी स्टेशन से संचालन होगा।

    आनंद विहार टर्मिनल- कामख्या नार्थ ईस्ट एक्सप्रेस, बाड़मेर-हावड़ा एक्सप्रेस, आनंद विहार टर्मिनल-जोगबनी एक्सप्रेस, नई दिल्ली-डिब्रुगढ़ राजधानी एक्सप्रेस, नई दिल्ली-हावड़ा कोलकाता राजधानी एक्सप्रेस, नई दिल्ली-राजेंद्र नगर राजधानी एक्सप्रेस का 17 जनवरी तक प्रयागराज की जगह सूबेदार गंज में में ठहराव दिया गया है। कई ट्रेनों के मार्ग में भी बदलाव किया गया है।