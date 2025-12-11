'5,000 करोड़ की धोखाधड़ी कर देश छोड़कर भागने वाले लोग नहीं...' , लूथरा ब्रदर्स के वकील की कोर्ट में दलील

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गोवा के नाइटक्लब ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ में लगी आग में 25 लोगों की मौत के मामले में फरार रहने के बाद थाईलैंड से पकड़े गए कारोबारी सौरभ और गौरव लूथरा की अग्रिम जमानत याचिका पर दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में सुनवाई हुई।

उनके वकील वरिष्ठ अधिवक्ता तनवीर अहमद मीर ने कहा कि लूथरा ब्रदर्स कोई “5,000 करोड़ की धोखाधड़ी कर देश छोड़कर भागने वाले लोग” नहीं हैं, बल्कि बड़े व्यवसायी हैं, जो देशभर में हजारों लोगों को रोजगार देते हैं। उन्होंने कोर्ट को बताया कि दोनों भाइयों को सोशल मीडिया पर जान से मारने और आग लगा देने जैसी धमकियां मिल रही हैं। वकील ने यह भी कहा कि घटना के समय दोनों 1,000 किलोमीटर दूर थे और गोवा में उनकी संपत्तियों को बिना उचित नोटिस के बुलडोजर से गिरा दिया गया।

अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि आरोपी थाईलैंड में नया बिजनेस शुरू करने की तैयारी में थे और घटना के बाद मुस्कुराते हुए फोटो खिंचवाए। इस पर वकील मीर ने कहा कि तस्वीरों से किसी के इरादे का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता और यह मामला हत्या का नहीं बल्कि लापरवाही से हुई मौत का है।

वकील ने यह भी कहा कि लूथरा ब्रदर्स ने क्लब के लाइसेंस पर हस्ताक्षर जरूर किए थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे रोजमर्रा के संचालन की जिम्मेदारी निभाते थे। उनके 40 रेस्तरां हैं, लेकिन यह तय नहीं करते कि रसोई में क्या पक रहा है।