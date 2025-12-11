Delhi Fire: दिल्ली के चांदनी महल में एक इमारत में लगी भीषण आग, कोई हताहत नहीं

पीटीआई, नई दिल्ली। उत्तरी दिल्ली के चांदनी महल इलाके में गुरुवार दोपहर एक बहुमंजिला इमारत में अचानक आग लग गई। दिल्ली फायर सर्विसेज को यह सूचना दोपहर 12:12 बजे मिली।

विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि आग की गंभीरता को देखते हुए तुरंत चार फायर टेंडर मौके पर रवाना किए गए। फिलहाल आग बुझाने का व्यापक अभियान जारी है और स्थिति को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की गई।