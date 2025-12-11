Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Delhi Fire: दिल्ली के चांदनी महल में एक इमारत में लगी भीषण आग, कोई हताहत नहीं

    By Rajesh Kumar Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 04:00 PM (IST)

    दिल्ली के चांदनी महल इलाके में एक इमारत में आग लगने की घटना हुई। स्थानीय लोगों के द्वारा दिल्ली फायर सर्विसेज को सूचना दी गई, जिसके बाद चार दमकल गाड़ि ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    दिल्ली के चांदनी महल इलाके में एक इमारत में आग लगने की घटना हुई। फाइल फोटो

    पीटीआई, नई दिल्ली। उत्तरी दिल्ली के चांदनी महल इलाके में गुरुवार दोपहर एक बहुमंजिला इमारत में अचानक आग लग गई। दिल्ली फायर सर्विसेज को यह सूचना दोपहर 12:12 बजे मिली।

    विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि आग की गंभीरता को देखते हुए तुरंत चार फायर टेंडर मौके पर रवाना किए गए। फिलहाल आग बुझाने का व्यापक अभियान जारी है और स्थिति को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अधिकारी ने कहा, “आग पर काबू पाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए गए।” गौरतलब है कि अभी तक इस हादसे में किसी के हताहत होने या घायल होने की कोई सूचना नहीं है। आग लगने के सटीक कारणों की जांच जारी है।