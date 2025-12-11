Delhi Fire: दिल्ली के चांदनी महल में एक इमारत में लगी भीषण आग, कोई हताहत नहीं
दिल्ली के चांदनी महल इलाके में एक इमारत में आग लगने की घटना हुई। स्थानीय लोगों के द्वारा दिल्ली फायर सर्विसेज को सूचना दी गई, जिसके बाद चार दमकल गाड़ि ...और पढ़ें
पीटीआई, नई दिल्ली। उत्तरी दिल्ली के चांदनी महल इलाके में गुरुवार दोपहर एक बहुमंजिला इमारत में अचानक आग लग गई। दिल्ली फायर सर्विसेज को यह सूचना दोपहर 12:12 बजे मिली।
विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि आग की गंभीरता को देखते हुए तुरंत चार फायर टेंडर मौके पर रवाना किए गए। फिलहाल आग बुझाने का व्यापक अभियान जारी है और स्थिति को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की गई।
अधिकारी ने कहा, “आग पर काबू पाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए गए।” गौरतलब है कि अभी तक इस हादसे में किसी के हताहत होने या घायल होने की कोई सूचना नहीं है। आग लगने के सटीक कारणों की जांच जारी है।
