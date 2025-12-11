Language
    लूथरा ब्रदर्स दिल्ली के एक ही पते पर चला रहे थे 42 शेल कंपनियां, कालेधन को सफेद करने के बड़े फर्जीवाड़े का भंडाफोड़

    By Rakesh Kumar Singh Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 10:35 PM (IST)

    दिल्ली में लूथरा ब्रदर्स ने एक ही पते पर 42 शेल कंपनियां चलाकर कालेधन को सफेद करने के बड़े फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ किया। यह मामला वित्तीय अनियमितताओं औ ...और पढ़ें

    लूथरा ब्रदर्स की फाइल फोटो।

    राकेश कुमार सिंह, नई दिल्ली। उत्तरी गोवा के अरपोरा गांव स्थित बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में आग लगने से 25 पर्यटकों व अन्य की आग में जलने से मौत हो जाने के मामले की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, गोवा पुलिस को कई चौंकाने वाली जानकारी मिल रही है। रोमियो लेन नाइट क्लब से लूथरा ब्रदर्स को करोड़ों रुपये की कमाई हो रही थी। उस काले धन को सफेद करने के लिए लूथरा ब्रदर्स ने 2590, ग्राउंड फलोर, हडसन लाइन, उत्तर-पश्चिम दिल्ली के पते पर 42 शेल यानी मुखौटा कंपनियां खोल रखी थीं। इन कंपनियों में अधिकतर में गौरव व सौरव लूथरा निदेशक पाए गए तो कुछ में दोनों बिजनेस पार्टनर बने हुए हैं।

    पुलिस अधिकारी का कहना है कि शेल कंपनियां खोलने का मकसद यह होता है कि मोटी रकम को उन कंपनियों के बैंक खातों में जमा कर सफेद किया जा सके, ताकि उस पैसे का इस्तेमाल देश-विदेश में संपत्ति खरीदने में किया जा सके। सरकार से पैसे छिपाने के मकसद से ही अवैध तरीका अपना शेल कंपनियां खोली जाती हैं, ताकि आयकर की भी चोरी की जा सके। शेल कंपनियां केवल कागजों में होती है। इसक न कोई आफिस होता है और न ही कोई इसमें कोई कर्मचारी होता है।

    पुलिस का कहना है कि क्लब के धंधे में लूथरा ब्रदर्स को मोटी कमाई हो रही थी, उस पैसे को खपाने के लिए ही लूथरा ब्रदर्स ने इतनी शेल कंपनियां खोल रखी थीं। गोवा पुलिस ने शेल कंपनियों के बारे में जानकारी मिलने पर प्रवर्तन निदेशालय को इस बारे में अवगत करा दिया है। सूत्रों की मानें तो ईडी भी अब लूथरा ब्रदर्स की संपत्तियों के बारे में पता लगाने के लिए उनके घर व सभी क्लबों की जांच करेगी।

    25 से ज्यादा हैं रोमियो के आउटलेट

    करीब एक दशक पहले मुखर्जी नगर स्थित हडसन लेन में लूथरा बंधुओं ने पहले मामाज़ ब्वाय के नाम से क्लब की शुरुआत की थी। वह क्लब दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राओं के बीच काफी मशहूर हो गया। इसके बाद उन्होंने रोमियो लेन के नाम से सिविल लाइंस व डिफेंस कालोनी में क्लब खोला। उसके बाद गोवा में दो क्लब खोलते ही लूथरा भाइयों की जिंदगी बगल गई। शुरुआत में सिविल लाइंस में थोड़ी सफलता पाने वाला यह ब्रांड, कोरोना के बाद गोवा के वागाटोर में बड़ा ब्रांड बन गया। रोमियो लेन अपने बड़े साइज़, शानदार नजारे और तेजी से काम्पिटिटिव होते गोवा के नाइट लाइफ़ इकोसिस्टम में इंडियन फ्लेवर के लिए सबसे अलग पहचान बना लिया। कहा जाता है कि रोमियो लेन के भारत में 25 से ज्यादा आपरेशनल आउटलेट हैंं। इन जगहों से लूथरा ब्रदर्स को मोटी कमाई हो रही थी, जिस पैसे को खपाने के लिए ही उन्होंने इतनी शेल कंपनियां खोल रखी हो।

    इन नामों से बना रखी हैं शेल कंपनियां

    1.ओएसआरजे फूड एंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड

    2. बीइंग जीएस हास्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड

    3. बीइंग एफएस पैसिफिक हास्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड

    4. बीइंग लाइफ हास्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड

    5. बीइंग भारत हास्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड

    6. वर्च्यू फूड एंड बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड

    7. जीथ्रीएस फूडशाला प्राइवेट लिमिटेड

    लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप वाली कंपनियां

    1. अजीजा फूड स्टूडियो

    2. बीइंग आरएल हास्पिटैलिटी

    3. रिच पीपल हास्पिटैलिटी

    4. बीइंग जीएस हास्पिटैलिटी गोवा अरपोरा

    5. बीइंग जीएस हास्पिटैलिटी मुंबई

    6. बीइंग जीएस हास्पिटैलिटी गोवा अश्वेम

    7.वाईबी हास्पिटैलिटी

    8. बीइंग जीएस हास्पिटैलिटी ग्रेटर नोएडा

    9. बीइंग जीएस हास्पिटैलिटी वीके

    10. बीइंग जीएस हास्पिटैलिटी नोएडा

    11. बीइंग भारत रोमियो लेन हास्पिटैलिटी

    12. काना बिल्डटेक

    13. बीइंग जीएस हास्पिटैलिटी टैगोर पैसिफिक

    14. बीइंग जीएस हास्पिटैलिटी गोवा मोरजिम

    15. बीइंग जीएस हास्पिटैलिटी गोवा असागांव

    16. बीइंग जीएस हास्पिटैलिटी

