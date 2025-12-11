लूथरा ब्रदर्स दिल्ली के एक ही पते पर चला रहे थे 42 शेल कंपनियां, कालेधन को सफेद करने के बड़े फर्जीवाड़े का भंडाफोड़

राकेश कुमार सिंह, नई दिल्ली। उत्तरी गोवा के अरपोरा गांव स्थित बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में आग लगने से 25 पर्यटकों व अन्य की आग में जलने से मौत हो जाने के मामले की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, गोवा पुलिस को कई चौंकाने वाली जानकारी मिल रही है। रोमियो लेन नाइट क्लब से लूथरा ब्रदर्स को करोड़ों रुपये की कमाई हो रही थी। उस काले धन को सफेद करने के लिए लूथरा ब्रदर्स ने 2590, ग्राउंड फलोर, हडसन लाइन, उत्तर-पश्चिम दिल्ली के पते पर 42 शेल यानी मुखौटा कंपनियां खोल रखी थीं। इन कंपनियों में अधिकतर में गौरव व सौरव लूथरा निदेशक पाए गए तो कुछ में दोनों बिजनेस पार्टनर बने हुए हैं।

पुलिस अधिकारी का कहना है कि शेल कंपनियां खोलने का मकसद यह होता है कि मोटी रकम को उन कंपनियों के बैंक खातों में जमा कर सफेद किया जा सके, ताकि उस पैसे का इस्तेमाल देश-विदेश में संपत्ति खरीदने में किया जा सके। सरकार से पैसे छिपाने के मकसद से ही अवैध तरीका अपना शेल कंपनियां खोली जाती हैं, ताकि आयकर की भी चोरी की जा सके। शेल कंपनियां केवल कागजों में होती है। इसक न कोई आफिस होता है और न ही कोई इसमें कोई कर्मचारी होता है।

पुलिस का कहना है कि क्लब के धंधे में लूथरा ब्रदर्स को मोटी कमाई हो रही थी, उस पैसे को खपाने के लिए ही लूथरा ब्रदर्स ने इतनी शेल कंपनियां खोल रखी थीं। गोवा पुलिस ने शेल कंपनियों के बारे में जानकारी मिलने पर प्रवर्तन निदेशालय को इस बारे में अवगत करा दिया है। सूत्रों की मानें तो ईडी भी अब लूथरा ब्रदर्स की संपत्तियों के बारे में पता लगाने के लिए उनके घर व सभी क्लबों की जांच करेगी।