25 मौतों के आरोपी सौरभ-गौरव लूथरा को कोर्ट से झटका, थाईलैंड से जल्द लाए जाएंगे स्वदेश

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रोहिणी कोर्ट ने गोवा के मशहूर नाइट क्लब "बर्च बाय रोमियो लेन" में लगी आग में 25 लोगों की मौत के मामले में फरार चल रहे सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। एडिशनल सेशंस जज वंदना ने गुरुवार शाम को यह आदेश दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ईडी ने कोर्ट कोर्ट को बताया कि दोनों थाईलैंड में छिपे थे, जहां इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस के बाद थाई पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। जल्द ही दोनों को भारत डिपोर्ट किया जाएगा। इससे पहले रोहिणी कोर्ट में भी उनकी एंटीसिपेटरी बेल पर सुनवाई हुई थी।