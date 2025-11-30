Language
    वजीरपुर में LPG वितरण: CM रेखा गुप्ता बोलीं- PM उज्ज्वला योजना से 2.5 लाख परिवारों को मिली उज्जवल रसोई

    By Shamse Alam Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 06:48 PM (IST)

    वज़ीरपुर में LPG वितरण कार्यक्रम में CM रेखा गुप्ता ने कहा कि PM उज्ज्वला योजना के कारण 2.5 लाख परिवारों को उज्ज्वल रसोई मिली है। इस योजना से गरीब परिवारों को मुफ्त LPG कनेक्शन मिला है, जिससे महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिली है और उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। यह योजना महिला सशक्तिकरण में भी सहायक है।

    मुख्मंत्री रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत महिला लाभार्थियों को गैस कनेक्शन किए वितरित सौ दिल्ली सरकार

    जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वजीरपुर क्षेत्र में एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत महिला लाभार्थियों को गैस कनेक्शन वितरित किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना एक उपहार नहीं, बल्कि उज्ज्वल जीवन जीने की नई सुबह है, जो महिलाओं के स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण के लिए एक बड़ा कदम है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यह वितरण केवल एक सुविधा नहीं, बल्कि महिलाओं के सम्मान, स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य को सशक्त बनाने वाला निर्णायक कदम है।

    इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उज्ज्वला योजना ने दिल्ली के 2.5 लाख से अधिक परिवारों को धुआं-मुक्त रसोई का अधिकार प्रदान किया है। यह केवल ईंधन परिवर्तन नहीं है, बल्कि महिलाओं के स्वास्थ्य, प्रदूषण नियंत्रण और घरेलू गरिमा के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार है, जिसने खुले में लकड़ी, कोयला और उपलों जलाने की जगह सुरक्षित एलपीजी को अपनाने का मार्ग खोला।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार घरों में लकड़ी और कोयले जलाने से होने वाले प्रदूषण को समाप्त करने के लिए तेजी से कार्य कर रही है। हर घर तक एलपीजी कनेक्शन पहुंचाना न केवल महिलाओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा का माध्यम है, बल्कि दिल्ली को स्वच्छ वायु और प्रदूषण मुक्त भविष्य की तरफ ले जाने का मिशन भी है।

    सीएम रेखा ने कहा कि दिल्ली सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ राजधानी में लकड़ी और कोयले पर आधारित रसोई को समाप्त करने के लिए प्रयासरत है। इसी कड़ी में राजधानी के सुरक्षाकर्मियों को इलेक्ट्रिक हीटर प्रदान किए जा रहे हैं, ताकि उन्हें ठंड में लकड़ी आदि जलाने की जरूरत न पड़े। साथ ही, कपड़े प्रेस करने के लिए कोयला-आधारित प्रेस से गैस या बिजली-आधारित उपकरणों की ओर स्थानांतरित करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, ताकि पर्यावरण पर होने वाले दुष्प्रभावों को पूरी तरह खत्म किया जा सके।

