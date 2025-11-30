Language
    CM रेखा गुप्ता का संकेत- लव जिहाद के खिलाफ लाएंगी कड़ा कानून; VHP के कार्यक्रम में पीड़िताओं ने सुनाई आपबीती

    By NEMISH HEMANT SAHUEdited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 06:14 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वीएचपी के एक कार्यक्रम में लव जिहाद के खिलाफ कड़ा कानून लाने का संकेत दिया। इस कार्यक्रम में, लव जिहाद से पीड़ित महिलाओं ने अपनी आपबीती सुनाई, जिसमें उन्होंने धर्म परिवर्तन और दुर्व्यवहार की दर्दनाक कहानियां साझा कीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाएगी, जिसका वीएचपी ने समर्थन किया है।

    विहिप की ओर से आयोजित लव जिहाद के विरूद्ध एक कार्यक्रम को संबोधित करतीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। जागरण

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। लव जिहाद की जटिल होती समस्या को देखते हुए दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने संकेत दिया कि लव जिहाद के खिलाफ राज्य सरकार कानून लाएगी। वह विश्व हिंदू परिषद (विहिप) की ओर से कांस्टीट्यूशन क्लब में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रही थीं।

    उन्होंने कहा कि दिल्ली में भी लव जिहाद के विरुद्ध कानून लागू करने का संकेत देते हुए कहा कि इसके विरुद्ध लड़ने के लिए नीतिगत और जमीन स्तर पर सभी प्रयासों में दिल्ली सरकार सहयोग करेगी। इस आयोजन में प्रमुख रूप से केरल में लव जिहाद की पीड़िता अपनी आप बीती बता रही हैं। साथ ही, इस मौके पर पीड़िताएं सांस्कृतिक प्रस्तुति भी दे रही हैं, जिसके माध्यम से वे लव जिहाद और भारत के सभी धर्मों के बीच प्यार में अंतर को भी दर्शा रही हैं। कार्यक्रम का संदेश यह है कि लव जिहाद विकृति विचार को बढ़ावा मिलने से बढ़ता जा रहा है।

