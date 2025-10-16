लंदन में बैठे डॉक्टर ने दिल्ली अस्पताल में भर्ती व्यक्ति की लाइव टेली सर्जरी की, मरीज को मिली नई जिंदगी

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। लंदन में बैठे डॉक्टर ने टेली सर्जरी तकनीक से रोहिणी के आरजीसीआइआरसी (राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर) अस्पताल में भर्ती मरीज की लाइव रोबोटिक असिस्टेड टेली सर्जरी की। इसमें स्वदेशी भारतीय रोबोट एसएस मंत्रा-3 का प्रयोग किया गया। यूरोप के रोबोटिक यूरोलाजी कार्यक्रम ईआरयूएस-25 में आरजीसीआइआरसी अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर और चीफ ऑफ जेनीटो यूरो आन्कोलाजी डॉक्टर सुधीर रावल को लाइव टेली सर्जरी के लिए लंदन बुलाया गया था, वहीं से रोहिणी में भर्ती मरीज की टेली सर्जरी की गई। लाइव प्रदर्शन अंतरराष्ट्रीय दर्शकों तक प्रसारित किया गया। इस कार्यक्रम में दुनिया भर के चिकित्सकों ने हिस्सा लिया।

डा. रावल ने इस उपलब्धि पर गर्व व्यक्त किया और कहा कि वैश्विक मंच पर आरजीसीआइआरसी के कार्य को प्रदर्शित करना सम्मान की बात है। सफल टेली-सर्जरी ने भारत में रोबोटिक-असिस्टेड सर्जरी की सुरक्षा, सटीकता और विश्वसनीयता को उजागर किया। यह प्रक्रिया रोबोटिक असिस्टेड पार्शियल नेफरेक्टामी टेली-सर्जरी द्वारा की गई।