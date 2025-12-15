लियोन मेसी से मिलने के लिए युवा बेताब, दिल्ली में उमड़ी भीड़, सुरक्षा को लेकर चप्पे-चप्पे पर फोर्स तैनात

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। अर्जेंटीना के स्टार फुटबालर लियोन मेसी आज यानी सोमवार को राजधानी दिल्ली पहुंचे हैं और उन्हें देखने के लिए युवाओं की भीड़ लगी है। फुटबालर लियोन मेसी से मिलने के लिए प्रशंसक लाइन में खड़े हैं। अरुण जेटली स्टेडियम के बाहर लगभाग एक किलोमीटर लंबी लाइन लगी है।

मेसी अरुण जेटली इंटरनेशनल स्टेडियम में आयोजित होने वाले प्रदर्शनी मैच में शामिल होंगे। इसके मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के चाक-चौबंद इंतजाम किए हैं। हाल ही में कोलकाता में लियोनमेसीकेएकइवेंट के दौरान हुई अफरा-तफरी को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने अरुण जेटली स्टेडियम और उसके आसपास मल्टीलेयर सुरक्षा इंतजाम किए हैं। यहां अर्जेंटीना के फुटबालआइकन एक और इवेंट में शामिल होंगे।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक, इवेंट को सुचारु रूप से चलाने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। भीड़ प्रबंधन, एक्सेसकंट्रोल और ट्रैफिक रेगुलेशनपरखास ध्यान दिया गया है। अरुण जेटली स्टेडियम के चारों ओर कई सुरक्षा घेरे बनाकर वहां पैरामिलिट्री फोर्स के साथ अतिरिक्त पुलिस कर्मियों को भी तैनात किया गया है। बिना मान्य मास के स्टेडियम में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। पूरे क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरों व अन्य तकनीकी माध्यमों से नजर रखी जाएगी। यहांक्विकरिएक्शनटीमें (क्यूआरटी), वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी और इमरजेंसीरिस्पांसयूनिट्स पूरे इवेंट के दौरान स्टैंडबाय पर रहेंगी।

तीन जगहों पर खड़े होंगे वाहन डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (ट्रैफिक) निशांत गुप्ता ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस ने लेबल वाली गाड़ियों के लिए तीन मुख्य पार्किंग एरिया की पहचान की है। इसमें विक्रम नगर के पास पी-एक भी शामिल है। बिना लेबल वाली गाड़ियों को राजघाटपावरहाउस पार्किंग लाट और माता सुंदरी लेन में खड़ा करना होगा। यहां से लोग स्टेडियम तक पैदल जा सकते हैं।

स्टेडियम के पास गाड़ी खड़ा करना मना, राजघाट से जाएं पैदल एपबेस्डटैक्सी इस्तेमाल करने वालों को सलाह दी गई है कि वे राजघाट चौक पर उतर जाएं और बाकी रास्ता पैदल चलें। सीनियर ट्रैफिक अधिकारी ने बताया कि अरुण जेटली स्टेडियम के आसपास वाहन खड़ा करना सख्त मना है। वहां यदि किसी ने गाड़ी की तो उसे टो करके जुर्माना किया जाएगा। सलाह दी गई है कि जितना हो सके मेट्रो या बसों का इस्तेमाल करें।