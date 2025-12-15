Language
    लियोन मेसी से मिलने के लिए युवा बेताब, दिल्ली में उमड़ी भीड़, सुरक्षा को लेकर चप्पे-चप्पे पर फोर्स तैनात

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 02:27 PM (IST)

    अर्जेंटीना के स्टार फुटबालर लियोन मेसी के दिल्ली आगमन पर युवाओं की भारी भीड़ उमड़ी। अरुण जेटली स्टेडियम के बाहर प्रशंसकों की लंबी लाइन लगी है। सुरक्षा ...और पढ़ें

    Hero Image

    दिल्ली में लियोन मेसी से मिलने के लिए युवा लाइन में लगे हुए हैं। जागरण

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। अर्जेंटीना के स्टार फुटबालर लियोन मेसी आज यानी सोमवार को राजधानी दिल्ली पहुंचे हैं और उन्हें देखने के लिए युवाओं की भीड़ लगी है। फुटबालर लियोन मेसी से मिलने के लिए प्रशंसक लाइन में खड़े हैं। अरुण जेटली स्टेडियम के बाहर लगभाग एक किलोमीटर लंबी लाइन लगी है।

    मेसी अरुण जेटली इंटरनेशनल स्टेडियम में आयोजित होने वाले प्रदर्शनी मैच में शामिल होंगे। इसके मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के चाक-चौबंद इंतजाम किए हैं। हाल ही में कोलकाता में लियोनमेसीकेएकइवेंट के दौरान हुई अफरा-तफरी को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने अरुण जेटली स्टेडियम और उसके आसपास मल्टीलेयर सुरक्षा इंतजाम किए हैं। यहां अर्जेंटीना के फुटबालआइकन एक और इवेंट में शामिल होंगे।

    Delhi

    एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक, इवेंट को सुचारु रूप से चलाने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। भीड़ प्रबंधन, एक्सेसकंट्रोल और ट्रैफिक रेगुलेशनपरखास ध्यान दिया गया है। अरुण जेटली स्टेडियम के चारों ओर कई सुरक्षा घेरे बनाकर वहां पैरामिलिट्री फोर्स के साथ अतिरिक्त पुलिस कर्मियों को भी तैनात किया गया है। बिना मान्य मास के स्टेडियम में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। पूरे क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरों व अन्य तकनीकी माध्यमों से नजर रखी जाएगी। यहांक्विकरिएक्शनटीमें (क्यूआरटी), वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी और इमरजेंसीरिस्पांसयूनिट्स पूरे इवेंट के दौरान स्टैंडबाय पर रहेंगी।

    तीन जगहों पर खड़े होंगे वाहन

    डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (ट्रैफिक) निशांत गुप्ता ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस ने लेबल वाली गाड़ियों के लिए तीन मुख्य पार्किंग एरिया की पहचान की है। इसमें विक्रम नगर के पास पी-एक भी शामिल है। बिना लेबल वाली गाड़ियों को राजघाटपावरहाउस पार्किंग लाट और माता सुंदरी लेन में खड़ा करना होगा। यहां से लोग स्टेडियम तक पैदल जा सकते हैं।

    स्टेडियम के पास गाड़ी खड़ा करना मना, राजघाट से जाएं पैदल

    एपबेस्डटैक्सी इस्तेमाल करने वालों को सलाह दी गई है कि वे राजघाट चौक पर उतर जाएं और बाकी रास्ता पैदल चलें। सीनियर ट्रैफिक अधिकारी ने बताया कि अरुण जेटली स्टेडियम के आसपास वाहन खड़ा करना सख्त मना है। वहां यदि किसी ने गाड़ी की तो उसे टो करके जुर्माना किया जाएगा। सलाह दी गई है कि जितना हो सके मेट्रो या बसों का इस्तेमाल करें।

    WhatsApp Image 2025-12-15 at 13.54.13

    सुचारु यातायात के लिए 150 पुलिसकर्मी तैनात

    ट्रैफिक पुलिस के उपायुक्त के मुताबिक, ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्था के तहत लगभग 150 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। अगर जरूरत पड़ी, तो दिल्ली गेट चौक और आइटीओ से ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि वीआइपीमूवमेंट के दौरान, खिलाड़ियों की बसों को स्टेडियम तक आसानी से पहुंचने और अंदर जाने देने के लिए ट्रैफिक कुछ समय के लिए धीमा हो सकता है। पब्लिक का मूवमेंट सुबह करीब 11 बजे शुरू होने की उम्मीद है।

    यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे सुबह 10 बजे से इवेंट खत्म होने तक बहादुर शाह जफर मार्ग, आइटीओ, दिल्ली गेट, नेताजी सुभाष मार्ग और बृजमोहन चौक से बचें।

     