तेंदुए की दहाड़ से दहशत में दिल्ली का ये इलाका, तलाश में जुटी वन विभाग की टीम ने तीन जगह लगाए पिंजरे

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बाहरी दिल्ली में यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क के आसपास तेंदुए की उपस्थिति के आभास के बाद वन विभाग एक बार फिर सक्रिय हो गया है। कल सोमवार दोपहर तेंदुए के हमले में एक गोवंशी (बछिया) की मौत के बाद वन विभाग ने मंगलवार को क्षेत्र में सर्च अभियान आरंभ कर दिया है।

सर्च अभियान में वन विभाग तीन टीम लगातार 24 घंटे तेंदुए की तलाश कर रही हैं। साथ ही वन विभाग ने डीडीए यमुना बायोडायवर्सिटी व आसपास के खेतों में कई पिंजरे भी लगाए हैं। गत जनवरी माह से अब तक ग्रामीणों को तेंदुआ कर बार नजर आ चुका है, लेकिन अब तक पकड़ में नहीं आया। क्षेत्र में तेंदुए को लेकर भय का माहौल बना हुआ है।

कल की घटना के बाद आज सुबह उत्तरी क्षेत्र वन विभाग की टीम ने यमुना बायोडायवर्सिटी व जगतपुर गांव के खेतों में पहुंच गई। वन विभाग व यमुना बायोडायवर्सिटी के अधिकारी व कर्मचारियों ने उस स्थान का निरीक्षण किया, जहां कल दोपहर गोवंशी पर तेंदुए ने हमला किया था।

टीम ने तेंदुए के पांव के निशान भी देखे और तेंदुआ के छिपने के संभावित ठिकानों का निरीक्षण किया। टीम ने क्षेत्र में 18 जून को लगाए गए तीन पिंजरों की साफ-सफाई कर नई लोकेशन पर पिजंरों काे लगाया गया।