दिल्ली में शिक्षा निदेशालय ने लिया बड़ा फैसला, अब 621 सरकारी स्कूलों में निजी एजेंसियां करेंगी सफाई

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के सरकारी स्कूलों में स्वच्छता व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। शिक्षा निदेशालय ने 621 और सरकारी स्कूलों में निजी सफाई सेवाएं शुरू करने का निर्णय लिया है। इससे पहले 117 स्कूलों में यह व्यवस्था लागू थी। अब राजधानी के सैकड़ों और विद्यालय निजी एजेंसी के जरिए साफ-सफाई करवाएंगे। शिक्षा निदेशालय के अधिकारी के मुताबिक, इस व्यवस्था का उद्देश्य सभी सरकारी स्कूलों में उच्चतम स्तर की स्वच्छता सुनिश्चित करना है।

उन्होंने बताया कि निजी एजेंसी के साथ एक समझौता करार किया है कि जिसके तहत सफाई कार्य का संचालन और निगरानी की जाएगी। निदेशालय के मुताबिक, विभागीय अधिकारी स्कूलों का नियमित निरीक्षण करेंगे ताकि अनुबंध के प्रविधानों का सही तरीके से पालन हो सके। जिन स्कूलों में निजी सफाई सेवाएं लागू नहीं हैं, वहां विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार तीन से चार नियमित सफाईकर्मी तैनात किए गए हैं। निदेशालय ने स्कूल प्रधानाचार्यों को निर्देश दिया है कि वे सफाई कार्य की प्रतिदिन निगरानी करें और यह सुनिश्चित करें कि स्कूल शुरू होने से कम से कम 30 मिनट पहले साफ-सफाई पूरी हो जाए।

अगर किसी भी स्थिति में सफाईकर्मी अनुपस्थित रहते हैं या सफाई कार्य में लापरवाही होती है, तो स्कूल प्रधानाचार्यों को यह अधिकार दिया गया है कि वे दो हजार रुपये तक की राशि खर्च कर अन्य स्रोत से सफाई करवा सकें। यह राशि बाद में संबंधित ठेकेदार के भुगतान से काटी जाएगी।