    लक्ष्मी नगर जिम विवाद में पिता-पुत्र को थार से टक्कर मारकर किया घायल, निवस्त्र कर डंडों से पीटा

    By Shuzauddin Shuzauddin Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 10:39 PM (IST)

    पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर में जिम विवाद को लेकर पिता-पुत्र को थार से टक्कर मारकर डंडों से पीटा गया और निवस्त्र कर दिया गया। हमलावरों ने महिला को भी ...और पढ़ें

    आधा दर्जन लोगों ने पिता-पुत्र को निवस्त्र कर सड़क पर डंडों से पीट दिया।

    जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। लक्ष्मी नगर इलाके में जिम के विवाद में आधा दर्जन लोगों ने पिता-पुत्र को निवस्त्र कर सड़क पर डंडों से पीट दिया। इससे पहले आरोपितों ने घर के बाहर खड़े पिता-पुत्र को थार से टक्कर मारकर घायल किया। इतना ही नहीं व्यक्ति की पत्नी को भी सड़क पर डंडों से पीटा गया। मौके पर मौजूद लोग तमाशबीन बने रहे। किसी ने भी पीड़ित परिवार को बचाने की कोशिश नहीं की।

    आरोप है सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। उनके सामने भी आरोपितों ने पीड़ित परिवार को पीटा। घायल हालत में रीता गर्ग, इनके पति राजेश गर्ग व बेटे वासु को इलाज के लिए एलबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया। राजेश गर्ग की शिकायत पर लक्ष्मी नगर थाना ने मारपीट, धमकी देने, समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया है। पुलिस ने सतीश यादव नाम के एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। बाकी की तालाश में छापेमारी चल रही है।

    रीता गर्ग परिवार के साथ लक्ष्मी नगर में रहती हैं। वह पति राजेश के साथ मिलकर बंगाली मार्केट में फूड कोर्ट चलाती हैं। रीता ने पुलिस को बताया कि वह वर्ष 2016 में उन्होंने घर के बेसमेंट में जिम खोला था। सतीश यादव को जिम में केयर टेकर रखा था। रीता ने कुछ माह तक जिम चलाया और उसके बाद वह पति के साथ उनके काम मे हाथ बंटाने लगी। आरोप है कि कुछ वर्ष बाद सतीश ने जिम के रुपये देने भी बंद कर दिए।

    पिछले कुछ माह से रीता सतीश को जिम वापस करने व बेसमेंट खाली करने को कह रही थी। इसको लेकर विवाद चल रहा था। महिला ने पुलिस को बताया कि दो जनवरी की दोपहर साढे तीन बजे वह पति व बेटे के साथ घर के बाहर खड़ी थी। अचानक सतीश काले रंग की थार लाया और उनके पति व बेटे को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से वह बाल बाल बची। कार से छह लोग हाथों में डंडे लेकर निकले और बाहर आते ही उनके पति व बेटे पर बरसाने लगे। उनका बेटा जान बचाने के लिए घर के अंदर भगा। आरोपित सीढ़ियों से उसे घसीटते हुए लेकर सड़क पर लाए।

    आरोपितों ने उनके पति व बेटे के कपड़े उतारे और डंडों से ताबड़तोड़ वार किए। महिला पर भी वार किए। किसी तरह से महिला ने पुलिस को फोन करके सूचना दी। पीड़िता का आरोप है आरोपितों ने दुस्साहस दिखाते हुए पुलिस के सामने भी पीड़ितों को पीटा। बाद में किसी तरह से बचाया। वारदात का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो गया है। आरोपित बुरी तरह से पीटते हुए दिख रहे हैं।

    आम आदमी पार्टी ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए

    सीसीटीवी फुटेज इंटरनेट मीडिया पर बहुत तेजी से प्रसारित हो रहा है। इस वारदात को लेकर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए है। आरोप लगाया कि दिल्ली में कानून का राज नहीं है। आरोपितों के लिए कहा कि वह पार्टी विशेष से हैं।

    एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी की तलाश की जा रही है। जिम को लेकर विवाद है। - अभिषेक धानिया, पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त