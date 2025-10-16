Language
    कोर्ट में ऑनलाइन सुनवाई के दौरान वकील साहब हो गए रोमांटिक! भूल गए कि कैमरा खुला है; वीडियो वायरल

    By Vineet Tripathi Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 09:01 PM (IST)

    एक वकील का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने से सनसनी फैल गई है। इस घटना ने ऑनलाइन बैठकों की गोपनीयता और सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वकीलों के समुदाय में आक्रोश है और मामले की जांच की मांग की जा रही है। अधिकारियों से गहन जांच करने की अपील की गई है।

    महिला के साथ वकील का वीडियो वायरल हो गया।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट में वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग की सुनवाई शुरू होने से पहले ऑनलाइन जुड़े एक वकील का आपत्तिजनक वीडियो सामने आ गया है। वकील साहब भूल गए कि कैमरा खुला हुआ है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जो दिखा वह चौंकाने वाला था। वीडियो में वह एक महिला के साथ कथित तौर पर रोमांस करते दिखते रहे हैं।

    वकील को वीडियो में एक महिला के साथ आपत्तिजनक हरकत करते हुए देखा गया और यह वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो गया। यह वीडियो मंगलवार का बताया जा रहा है। हालांकि, दैनिक जागरण इसकी पुष्टि नहीं करता है।

    इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुए वीडियो में वकील चैंबर में मौजूद एक महिला के साथ आपत्तिनजनक हरकत करते दिखाई दे रहा है। इस दिन कोर्ट प्रोटोकाल के तहत वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग से कार्यवाही होनी थी। घटना के समय कोर्ट की कार्यवाही शुरू नहीं हुई थी और लोग जज का इंतजार कर रहे थे।

    प्रसारित फुटेज में वकील अपने कमरे में कोर्ट की पोशाक में बैठा दिखाई देता है। उसका केवल साइड का चेहरा कैमरे में दिख रहा है। एक साड़ी पहनी महिला उसके सामने खड़ी दिखती है। इसके बाद वकील महिला का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचता है।

    महिला हिचकिचाती है, लेकिन वकील महिला के साथ आपत्तिजनक हरकत करता है। इसके बाद महिला पीछे हट जाती है। फिलहाल वीडियो में दिख रहे वकील और महिला की पहचान की पुष्टि होना बाकी है और हाई कोर्ट प्रशासन द्वारा कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

