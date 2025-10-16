उदयपुर के अनोखे होटल को लेकर दिल्ली HC का आदेश, META को 36 घंटे में वीडियो हटाने को कहा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। ताज लेक पैलेस उदयपुर के खिलाफ अपमानजनक दावे करते हुए एआई के माध्मय से बनाए गए एक इंटाग्राम वीडियो को हटाने का दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया है। न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने कहा कि अदालत का प्रथमदृष्टया यह मत है कि विवादित वीडियो की विषय-वस्तु झूठी है।

ऐसे में झूठे वीडियो का प्रसार सीधे तौर पर वादी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है और जनता के सामने वादी की संपत्ति ताज लेक पैलेस उदयपुर को गलत तरीके से पेश करता है। पीठ ने कहा कि उक्त तथ्यों को देखते हुए प्रथमदृष्टया वीडियो झूठा है और इसे हटाया जाना चाहिए।



अदालत ने कहा कि अगर इस तरह के काल्पनिक और छेड़छाड़ किए गए वीडियो को प्रसारित होने दिया गया तो ताज होटल को अपूरणीय क्षति होगी। अदालत ने मेटा को 36 घंटों के भीतर संबंधित वीडियो को हटाने का निर्देश दिया।