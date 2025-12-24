सजा निलंबित फिर भी जेल में क्यों रहेगा कुलदीप सिंह सेंगर? दिल्ली HC के आदेश के बाद भी अधूरी रह गई रिहाई

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उन्नाव गैंगरेप मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे भाजपा से निष्कासित पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत तो मिली, लेकिन उन्हें इसका फायदा नहीं होगा।

अदालत ने उनकी उम्रकैद की सजा को निलंबित करते हुए जमानत मंजूर कर दी है। हालांकि, इस फैसले के बावजूद कुलदीप सिंह सेंगर फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे, और उनकी रिहाई अधूरी ही रह गई है।

जमानत मिली, फिर भी जेल में क्यों रहेंगे सेंगर?

कानूनी जानकारों के अनुसार, कुलदीप सेंगर के खिलाफ दो प्रमुख मामले चल रहे हैं:

उन्नाव गैंगरेप मामला:- जिसमें उन्हें उम्रकैद की सजा हुई थी। पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में मौत:- इस मामले में उन्हें 10 साल की सजा सुनाई गई है।

दिल्ली हाईकोर्ट का नया आदेश केवल पहले मामले यानी उन्नाव गैंगरेप से जुड़ा है। चूंकि दूसरे मामले में उनकी सजा कायम है, उसे निलंंबित नहीं किया है और न ही जमानत मिली है, इसलिए सेंगर को अभी भी तिहाड़ जेल में ही रहना होगा।