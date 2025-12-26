Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कुलदीप सेंगर की रिहाई के खिलाफ HC के बाहर प्रदर्शन, रेप पीड़िता की मां बोलीं- दोषी को फांसी हो

    By Anup Tiwari Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 12:42 PM (IST)

    दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा उन्नाव बलात्कार मामले के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को सशर्त जमानत दिए जाने के विरोध में प्रदर्शन हुआ। रेप पीड़िता की मां ने द ...और पढ़ें

    Hero Image

    उन्नाव रेप केस के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को सशर्त जमानत देने के खिलाफ हाईकोर्ट के बाहर प्रदर्शन करते लोग। फोटो सौजन्य - ANI

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा उन्नाव रेप केस के दोषी पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सशर्त जमानत देने के फैसले के खिलाफ शुक्रवार को हाईकोर्ट के बाहर लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने फैसले की कड़ी निंदा की और न्याय की मांग की। इस बीच पीड़िता की मां ने हाईकोर्ट के फैसले पर गहरा दुख जताया और सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही।

     
    पीड़िता की मां ने कहा, "सेंगर की जमानत रद्द होनी चाहिए, हम सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाएंगे। हाईकोर्ट से हमारा विश्वास उठ गया है, अगर सुप्रीम कोर्ट में भी न्याय नहीं मिला तो हम दूसरे देश चले जाएंगे, मेरे पति की हत्या करने वाले को तुरंत फांसी दी जानी चाहिए।

    कांग्रेस नेता मुमताज पटेल ने हाईकोर्ट के फैसले को बड़ा झटका बताते हुए कहा, "यह बहुत बड़ा झटका है, जिस तरह हाईकोर्ट ने तकनीकी आधार पर सेंगर को खुली छूट दे दी। इससे देश में बहुत गलत मिसाल कायम हो रही है, इससे न केवल पीड़िता परिवार का, बल्कि पूरे देश की महिलाओं का विश्वास टूटा होगा।

     

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     

    महिला अधिकार कार्यकर्ता योगिता भयाना ने कहा, "आज हम शांतिपूर्वक हाईकोर्ट आए हैं ताकि हमारी बेटी के साथ हुई नाइंसाफी को वापस लिया जाए और हमारी याचिका पर सुनवाई हो। अगर न्याय नहीं मिला तो हम प्रदर्शन करेंगे, यह हमारा अधिकार है..."प्रदर्शनकारियों ने हाईकोर्ट से अपील की कि सेंगर की जमानत रद्द की जाए।

    उन्नाव रेप केस 2017 का है, जिसमें कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी ठहराया गया था। हाईकोर्ट ने हाल ही में उन्हें कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी, जिसके बाद पीड़िता पक्ष और महिला संगठनों में आक्रोश फैल गया।मामले में पीड़िता पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन लोगों में न्याय नहीं मिलने की गहरी चिंता दिखी।