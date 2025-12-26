कुलदीप सेंगर की रिहाई के खिलाफ HC के बाहर प्रदर्शन, रेप पीड़िता की मां बोलीं- दोषी को फांसी हो
दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा उन्नाव बलात्कार मामले के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को सशर्त जमानत दिए जाने के विरोध में प्रदर्शन हुआ। रेप पीड़िता की मां ने द
#WATCH | People protest outside the Delhi High Court against their ruling of conditional bail to Unnao rape case convict Kuldeep Singh Sengar. pic.twitter.com/3LS1JThRMi— ANI (@ANI) December 26, 2025
#WATCH | Delhi | On Delhi High Court's conditional bail to Unnao rape case convict Kuldeep Singh Sengar, mother of the victim says, "His bail should be rejected... We will knock on the doors of the Supreme Court. We have lost faith in the High Court... If we don't get justice in… pic.twitter.com/KPnNyw4wqr— ANI (@ANI) December 26, 2025
कांग्रेस नेता मुमताज पटेल ने हाईकोर्ट के फैसले को बड़ा झटका बताते हुए कहा, "यह बहुत बड़ा झटका है, जिस तरह हाईकोर्ट ने तकनीकी आधार पर सेंगर को खुली छूट दे दी। इससे देश में बहुत गलत मिसाल कायम हो रही है, इससे न केवल पीड़िता परिवार का, बल्कि पूरे देश की महिलाओं का विश्वास टूटा होगा।
#WATCH | Delhi | On Delhi High Court's conditional bail to Unnao rape case convict Kuldeep Singh Sengar, Congress leader Mumtaz Patel says, "This is a huge setback, the way the High Court has given Sengar a free pass on a technicality. This is setting a very bad precedent in the… pic.twitter.com/7plxlKub9m— ANI (@ANI) December 26, 2025
महिला अधिकार कार्यकर्ता योगिता भयाना ने कहा, "आज हम शांतिपूर्वक हाईकोर्ट आए हैं ताकि हमारी बेटी के साथ हुई नाइंसाफी को वापस लिया जाए और हमारी याचिका पर सुनवाई हो। अगर न्याय नहीं मिला तो हम प्रदर्शन करेंगे, यह हमारा अधिकार है..."प्रदर्शनकारियों ने हाईकोर्ट से अपील की कि सेंगर की जमानत रद्द की जाए।
उन्नाव रेप केस 2017 का है, जिसमें कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी ठहराया गया था। हाईकोर्ट ने हाल ही में उन्हें कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी, जिसके बाद पीड़िता पक्ष और महिला संगठनों में आक्रोश फैल गया।मामले में पीड़िता पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन लोगों में न्याय नहीं मिलने की गहरी चिंता दिखी।
