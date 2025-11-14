Language
    किराड़ी में जलभराव की समस्या दूर करने को 220 करोड़ मंजूर, मुंडका हाल्ट रेलवे स्टेशन से नजफगढ़ तक बनेगा नाला

    By Santosh Kumar Singh Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 01:54 AM (IST)

    दिल्ली के किराड़ी इलाके में जलभराव की समस्या को खत्म करने के लिए सरकार ने 220 करोड़ रुपये की परियोजना को स्वीकृति दी है। इस परियोजना के तहत मुंडका हाल्ट रेलवे स्टेशन से नजफगढ़ तक एक नाला बनाया जाएगा। इससे मानसून में होने वाले जलभराव से लोगों को राहत मिलेगी और क्षेत्र का विकास होगा।

    फाइल फोटो।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। किराड़ी में जलभराव की समस्या दूर होने की उम्मीद है। दिल्ली सरकार ने राजधानी में जल निकासी की व्यवस्था सुधारने के लिए सितंबर में नया ड्रेनेज मास्टर प्लान जारी किया था। अब इसके अनुसार जल निकासी प्रणाली में सुधार का काम शुरू किया जा रहा है। इसके अंतर्गत किराड़ी में जलभराव की समस्या दूर करने के लिए 220 करोड़ रुपये खर्च कर मुंडका हाल्ट रेलवे स्टेशन से नजफगढ़ तक रेलवे लाइन के साथ नाले का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही एक पूरक नाले का भी निर्माण किया जाना है। इससे 70 अनधिकृत कालोनियों में रहने वालों को लाभ होगा।

    मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई वित्त व्यवय समिति की बैठक में 'किराड़ी जल निकासी पुनर्विकास परियोजना के लिए 220 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई। सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा, दिल्ली के ड्रेनेज मास्टर प्लान के क्रियान्वयन के लिए यह पहला बड़ा कदम है।'

    किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में कई निचले इलाके हैं जहां मानसून के दिनों में जलभराव की गंभीर समस्या होती है। नाले के निर्माण से पूरे किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में जल निकासी की समस्या का समाधान होगा। इसके साथ ही नांगलोई जाट, बवाना और मुंडका विधानसभा क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में भी जल निकासी में सुधार होगा।

    वीणा एन्क्लेव, रतन पार्क, राजधानी पार्क, जेजे क्लस्टर कालोनी, राम नगर, रानीखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र, अध्यापक नगर, शिव राम पार्क और रोहिणी सेक्टर 20, 21 और 22 सहित 70 अनधिकृत कालोनियों में जल निकासी की व्यवस्था सुधरेगी।

    नाले का निर्माण उत्तर रेलवे की ज़मीन पर किया जाएगा, जिसने पहले ही इस कार्य के लिए अनुमति दे दी है। अधिकारियों ने बताया कि दो चरणों में विभाजित इस परियोजना के 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है।

