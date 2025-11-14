किराड़ी में जलभराव की समस्या दूर करने को 220 करोड़ मंजूर, मुंडका हाल्ट रेलवे स्टेशन से नजफगढ़ तक बनेगा नाला

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। किराड़ी में जलभराव की समस्या दूर होने की उम्मीद है। दिल्ली सरकार ने राजधानी में जल निकासी की व्यवस्था सुधारने के लिए सितंबर में नया ड्रेनेज मास्टर प्लान जारी किया था। अब इसके अनुसार जल निकासी प्रणाली में सुधार का काम शुरू किया जा रहा है। इसके अंतर्गत किराड़ी में जलभराव की समस्या दूर करने के लिए 220 करोड़ रुपये खर्च कर मुंडका हाल्ट रेलवे स्टेशन से नजफगढ़ तक रेलवे लाइन के साथ नाले का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही एक पूरक नाले का भी निर्माण किया जाना है। इससे 70 अनधिकृत कालोनियों में रहने वालों को लाभ होगा।

