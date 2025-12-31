नए साल पर दिल्ली के खाटू श्याम मंदिर जाने वालों के लिए चेतावनी, ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी; देखें नया रास्ता

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। नए साल के दिन खाटू श्याम दिल्ली धाम मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए, ट्रैफिक पुलिस ने बुधवार को एक एडवाइजरी जारी की, जिसमें उत्तरी दिल्ली के कुछ हिस्सों में जाम की चेतावनी दी गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एक वरिष्ठ ट्रैफिक पुलिस अधिकारी के अनुसार, बड़ी संख्या में भक्तों के मंदिर आने की उम्मीद है, जिससे खासकर पीक आवर्स के दौरान NH-44 और आस-पास की सड़कों पर ट्रैफिक धीमा हो सकता है और जाम लग सकता है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे सिंघु बॉर्डर से मुकरबा चौक तक NH-44 के हिस्से से बचें, जहां भक्तों की भीड़ के कारण भारी ट्रैफिक होने की उम्मीद है। ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि जरूरत पड़ने पर सिंघु बॉर्डर, UER-II पर बकोली और बकोली गांव कट पर कमर्शियल गाड़ियों के लिए डायवर्जन लागू किया जा सकता है।