Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    नए साल पर दिल्ली के खाटू श्याम मंदिर जाने वालों के लिए चेतावनी, ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी; देखें नया रास्ता

    By Mohammed Saqib Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 10:53 PM (IST)

    नए साल के दिन खाटू श्याम दिल्ली धाम मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ की संभावना है। इसे देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने उत्तरी दिल्ली में जाम की चेतावनी देते ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। नए साल के दिन खाटू श्याम दिल्ली धाम मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए, ट्रैफिक पुलिस ने बुधवार को एक एडवाइजरी जारी की, जिसमें उत्तरी दिल्ली के कुछ हिस्सों में जाम की चेतावनी दी गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एक वरिष्ठ ट्रैफिक पुलिस अधिकारी के अनुसार, बड़ी संख्या में भक्तों के मंदिर आने की उम्मीद है, जिससे खासकर पीक आवर्स के दौरान NH-44 और आस-पास की सड़कों पर ट्रैफिक धीमा हो सकता है और जाम लग सकता है।

    यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे सिंघु बॉर्डर से मुकरबा चौक तक NH-44 के हिस्से से बचें, जहां भक्तों की भीड़ के कारण भारी ट्रैफिक होने की उम्मीद है। ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि जरूरत पड़ने पर सिंघु बॉर्डर, UER-II पर बकोली और बकोली गांव कट पर कमर्शियल गाड़ियों के लिए डायवर्जन लागू किया जा सकता है।

    एडवाइजरी में कहा गया है कि देरी से बचने के लिए, यात्रियों को UER-II रोड और पल्ला-बख्तावरपुर रोड सहित वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है।

    ट्रैफिक पुलिस ने सभी से अपनी यात्रा की योजना उसी के अनुसार बनाने, मंदिर के पास और NH-44 के हिस्से पर सड़क किनारे पार्किंग से बचने और ड्यूटी पर तैनात कर्मियों द्वारा जारी ट्रैफिक निर्देशों का पालन करने का भी आग्रह किया।