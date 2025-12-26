खजूरी खास के नाले में मिला युवक का शव, हत्या की आशंका से पुलिस जांच में जुटी

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। खजूरी खास थाना क्षेत्र में नाले में एक युवक का शव बरामद हुआ है। युवक के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जीटीबी अस्पताल भेज दिया है। शव के पास से ऐसा कोई कागजात बरामद नहीं हुआ है, जिससे उसकी पहचान हो सके। क्राइम व एफएसएल की टीमों ने साक्ष्य जमा किए हैं।

पुलिस ने बताया कि शुक्रवार सुबह करीब 10:00 बजे खजूरी खास थाना पुलिस को नाले में एक शव पड़े होने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिस बी-ब्लाक क्षेत्र में पहुंची। पुलिस ने दमकल के साथ मिलकर शव को बाहर निकाला और जग प्रवेश चंद्र अस्पताल में भर्ती करवाया। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।