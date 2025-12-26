Language
    खजूरी खास के नाले में मिला युवक का शव, हत्या की आशंका से पुलिस जांच में जुटी

    By Shuzauddin Shuzauddin Edited By: Sonu Suman
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 07:37 PM (IST)

    पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास थाना क्षेत्र में एक नाले से युवक का शव बरामद हुआ है। शरीर पर चोट के निशान मिलने से हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने

    खजूरी खास थाना क्षेत्र में नाले में एक युवक का शव बरामद हुआ।

    जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। खजूरी खास थाना क्षेत्र में नाले में एक युवक का शव बरामद हुआ है। युवक के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है।

    पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जीटीबी अस्पताल भेज दिया है। शव के पास से ऐसा कोई कागजात बरामद नहीं हुआ है, जिससे उसकी पहचान हो सके। क्राइम व एफएसएल की टीमों ने साक्ष्य जमा किए हैं।

    पुलिस ने बताया कि शुक्रवार सुबह करीब 10:00 बजे खजूरी खास थाना पुलिस को नाले में एक शव पड़े होने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिस बी-ब्लाक क्षेत्र में पहुंची। पुलिस ने दमकल के साथ मिलकर शव को बाहर निकाला और जग प्रवेश चंद्र अस्पताल में भर्ती करवाया। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

    युवक के हाथ, पैर व चेहरे पर चोट के निशान हैं। युवक की उम्र 30 से 35 वर्ष के बीच बताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि युवक की पहचान करने के लिए आसपास के थानों में संपर्क किया जा रहा है।