'साहब क्या यहां एक दिन भी गुजार सकते हैं आप', अफसरों का रवैया देख दिल्ली के लोगों का छलका दर्द

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली के खजूरी क्षेत्र की ऐसी विडंबना होगी यहां रहने वाले स्थानीय लोगों ने कभी सोचा नहीं। एनएचएआई की एक गलती की वजह से यहां के लोग बदतर जीवन जी रहे हैं। क्षेत्र की सड़कों व गलियों में एक साल से नाले का पानी भरा हुआ है। खुला नाला बनाने के लिए एनएचएआई ने सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग को 19.75 करोड़ रुपये दे भी दिए। फंड मिलने के सात माह होने के बाद भी सिंचाई विभाग नाले के निर्माण कार्य के लिए टेंडर नहीं निकाल सका।

सिंचाई विभाग के इस रवैये से लोगों में गुस्सा है। वह अधिकारियों से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या वह एक दिन यहां गुजार सकते हैं। अगर नहीं गुजार सकते तो सोचे यहां के लोग किस हालात में जी रहे हैं। गंदे पानी के बीच चल रहे हैं।

खजूरी खास थाने के पास सड़कों से पानी काफी उतर गया है। लेकिन पूरी तरह से पानी हटा नहीं है। सड़क पर कीचड़ जमा है। श्रीराम कॉलोनी की गलियों में लबालब पानी भरा हुआ है। जिस वक्त सिंचाई विभाग को नाला बनाने का फंड मिला था तब यहां के लोगों को लगा था कि कुछ माह में नाला बन जाएगा और उनका जीवन कुछ बेहतर होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं।

स्थानीय लोगों का कहना है कि नाले के पानी की निकासी अभी तक सूचारू नहीं हुई है। सड़कों व गलियों में पानी पहले की तरह भरा हुआ है। अधिकारियों के पास जाते हैं ताे वह कोई नया बहाना बनाने लगते हैं। कहते हैं कि जल्द ही टेंडर हो जाएगा, लेकिन फिर उसमें कोई तकनीकी समस्या बता देते हैं।

यह है समस्या पहले खजूरी में सिंचाई विभाग का खुला नाला था। तब जलभराव नहीं होता था। जब से एनएचएआई ने इस नाले के 1200 मीटर का हिस्से को अंडरग्राउंड कर दिया, जिसकी बनावट में खामी थी। तब से खजूरी खास थाने के पास डीडीए की सड़कों व श्रीराम कॉलोनी क्षेत्र में पानी भर रहा है। सिंचाई विभाग ने एक अस्थायी नाला खोदा है, लेकिन उससे कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है।