'दिल्ली के शिक्षक बच्चों को पढ़ाएं या आवारा कुत्ते गिनें', केजरीवाल का भाजपा सरकार पर तीखा हमला

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भाजपा शासित दिल्ली सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को बच्चों की पढ़ाई छोड़कर सड़कों पर आवारा कुत्तों की गिनती करने का आदेश दिया गया है।

अपने एक्स पोस्ट में केजरीवाल ने कहा कि यह आदेश भाजपा की सोच और प्राथमिकताओं को उजागर करता है, जहां शिक्षा को कोई महत्व नहीं दिया जा रहा और शिक्षकों का अपमान करते हुए स्कूलों को बर्बाद किया जा रहा है।

उन्होंने पूर्व आप सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि उनकी सरकार ने शिक्षकों को सम्मान दिया, गैर-जरूरी बोझ हटाया, विदेशी ट्रेनिंग दी और बच्चों की शिक्षा को प्राथमिकता बनाया, लेकिन अब भाजपा सब कुछ नष्ट करने पर तुली है।

दिल्ली में सरकारी स्कूलों के शिक्षक बच्चों को पढ़ाएँगे या फिर सड़कों पर कुत्ते गिनेंगे?



भाजपा की दिल्ली सरकार का ये आदेश उनकी सोच और प्राथमिकताओं को बेनकाब करता है।



भाजपा के लिए शिक्षा कोई मुद्दा ही नहीं है, ये लोग शिक्षकों को अपमानित कर रहे हैं, स्कूलों को बर्बाद कर रहे हैं।… https://t.co/1q4J4F0oQH — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) December 30, 2025

दिल्ली सरकार ने इन आरोपों का खंडन करते हुए स्पष्ट किया है कि शिक्षकों को आवारा कुत्तों की गिनती या वैक्सीनेशन जैसे कार्यों के लिए तैनात नहीं किया गया है और यह दावे पूरी तरह गलत हैं।

शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आप नेताओं को चुनौती दी कि यदि ऐसा कोई सर्कुलर है तो उसे सार्वजनिक करें, अन्यथा झूठ फैलाने का आरोप लगाया। सरकार का कहना है कि एक आदेश के तहत स्कूलों में शिक्षकों को कुत्तों से संबंधित शिकायतों के लिए नोडल अधिकारी बनाया गया है, लेकिन यह स्कूल परिसर तक सीमित है और पढ़ाई में कोई बाधा नहीं डालेगा।