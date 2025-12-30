Language
    'दिल्ली के शिक्षक बच्चों को पढ़ाएं या आवारा कुत्ते गिनें', केजरीवाल का भाजपा सरकार पर तीखा हमला

    By Digital Desk Edited By: Sonu Suman
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 04:49 PM (IST)

    दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा शासित दिल्ली सरकार पर सरकारी शिक्षकों को पढ़ाई छोड़कर आवारा कुत्ते गिनने का आदेश देने का आरोप लगा ...और पढ़ें

    Hero Image

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भाजपा शासित दिल्ली सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को बच्चों की पढ़ाई छोड़कर सड़कों पर आवारा कुत्तों की गिनती करने का आदेश दिया गया है।

    अपने एक्स पोस्ट में केजरीवाल ने कहा कि यह आदेश भाजपा की सोच और प्राथमिकताओं को उजागर करता है, जहां शिक्षा को कोई महत्व नहीं दिया जा रहा और शिक्षकों का अपमान करते हुए स्कूलों को बर्बाद किया जा रहा है।

    उन्होंने पूर्व आप सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि उनकी सरकार ने शिक्षकों को सम्मान दिया, गैर-जरूरी बोझ हटाया, विदेशी ट्रेनिंग दी और बच्चों की शिक्षा को प्राथमिकता बनाया, लेकिन अब भाजपा सब कुछ नष्ट करने पर तुली है।

    दिल्ली सरकार ने इन आरोपों का खंडन करते हुए स्पष्ट किया है कि शिक्षकों को आवारा कुत्तों की गिनती या वैक्सीनेशन जैसे कार्यों के लिए तैनात नहीं किया गया है और यह दावे पूरी तरह गलत हैं।

    शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आप नेताओं को चुनौती दी कि यदि ऐसा कोई सर्कुलर है तो उसे सार्वजनिक करें, अन्यथा झूठ फैलाने का आरोप लगाया। सरकार का कहना है कि एक आदेश के तहत स्कूलों में शिक्षकों को कुत्तों से संबंधित शिकायतों के लिए नोडल अधिकारी बनाया गया है, लेकिन यह स्कूल परिसर तक सीमित है और पढ़ाई में कोई बाधा नहीं डालेगा। 