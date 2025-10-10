Language
    सीएम बनने के बाद रेखा गुप्ता का पहला करवाचौथ, मुख्यमंत्री जनसेवा सदन में श्रद्धा और उल्लास से मनाया

    By Shashi Thakur Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 10:17 PM (IST)

    मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जनसेवा सदन में करवाचौथ का त्योहार धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर कई गणमान्य महिलाएं उपस्थित थीं। कार्यक्रम में करवाचौथ की कथा हुई और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री सहित सभी महिलाओं ने चंद्रदेव को अर्घ्य देकर अपने पतियों की दीर्घायु की कामना की।

    मुख्यमंत्री सेवा सदन में करवाचौथ की पूजा करतीं सीएम रेखा गुप्ता। जागरण

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री जनसेवा सदन में करवाचौथ श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया। मुख्यमंत्री बनने के बाद रेखा गुप्ता ने करवाचौथ त्योहार को भारतीय संस्कृति और नारी शक्ति के अटूट विश्वास का जीवंत उदाहरण बना दिया।

    इस आयोजन में केंद्रीय मंत्रियों की पत्नियां, महिला सांसदों, विधायकों, पार्षदों और दिल्ली सरकार की वरिष्ठ महिला अधिकारियों समेत राजधानी की अनेक प्रमुख महिला हस्तियां शामिल हुईं।

    शाम होते ही जनसेवा सदन का वातावरण अलौकिक आभा से दीप्तिमान हो उठा। पारंपरिक परिधानों में सजी- धजी व्रती महिलाएं एक-दूसरे को शुभकामनाएं दीं। वहीं बुजुर्गों के चरणों को छूकर आशीर्वाद लेने का दृश्य मन को भावुकता से भर रहा था।

    कार्यक्रम का शुभारंभ करवाचौथ की कथा से हुआ। जिसे सभी ने पूरी एकाग्रता से सुना। इसके उपरांत आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने माहौल में उमंग और उत्साह का संचार कर दिया।

    उपस्थित महिलाओं ने एक स्वर में मुख्यमंत्री के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने पहली बार दिल्ली में इतने मनोयोग और गरिमा के साथ यह पर्व मनाया है।

    रात होते ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सहित सभी महिलाओं ने पूरी परंपरा और मनोयोग के साथ चंद्रदेव को अर्घ्य देकर अपने पतियों की दीर्घायु की कामना करते हुए इस पुनीत व्रत को संपन्न किया।

