सीएम बनने के बाद रेखा गुप्ता का पहला करवाचौथ, मुख्यमंत्री जनसेवा सदन में श्रद्धा और उल्लास से मनाया

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री जनसेवा सदन में करवाचौथ श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया। मुख्यमंत्री बनने के बाद रेखा गुप्ता ने करवाचौथ त्योहार को भारतीय संस्कृति और नारी शक्ति के अटूट विश्वास का जीवंत उदाहरण बना दिया।



इस आयोजन में केंद्रीय मंत्रियों की पत्नियां, महिला सांसदों, विधायकों, पार्षदों और दिल्ली सरकार की वरिष्ठ महिला अधिकारियों समेत राजधानी की अनेक प्रमुख महिला हस्तियां शामिल हुईं।

