दिल्ली के करोल बाग में तेज रफ्तार क्रेटा ने स्कूटी को मारी टक्कर, दो युवक गंभीर रूप से घायल

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में पूसा रोड, करोल बाग में गलत दिशा से तेज रफ्तार में आ रही एक स्कूटी को क्रेटा कार चालक ने टक्कर मार दी। अचानक ब्रेक लेने पर क्रेटा कार सड़क पर पलट गई। स्कूटी भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हादसे में स्कूटी सवार दो युवकों को गंभीर चोटें आई हैं। रैपिडो चालक दीपक को क्रेटा चालक ने ही इलाज के लिए किसी अन्य वाहन से आरएमएल अस्पताल पहंचा दिया। उसके बाद क्रेटा चालक फरार हो गया। घायल की हालत गंभीर बताई जा रही है।