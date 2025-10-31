दिल्ली के करोल बाग में तेज रफ्तार क्रेटा ने स्कूटी को मारी टक्कर, दो युवक गंभीर रूप से घायल
दिल्ली के करोल बाग में पूसा रोड पर एक क्रेटा कार ने गलत दिशा से आ रही स्कूटी को टक्कर मार दी। स्कूटी सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। क्रेटा चालक, अंगद, घटना के बाद फरार हो गया, जिसकी पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तलाश कर रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में पूसा रोड, करोल बाग में गलत दिशा से तेज रफ्तार में आ रही एक स्कूटी को क्रेटा कार चालक ने टक्कर मार दी। अचानक ब्रेक लेने पर क्रेटा कार सड़क पर पलट गई। स्कूटी भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई।
हादसे में स्कूटी सवार दो युवकों को गंभीर चोटें आई हैं। रैपिडो चालक दीपक को क्रेटा चालक ने ही इलाज के लिए किसी अन्य वाहन से आरएमएल अस्पताल पहंचा दिया। उसके बाद क्रेटा चालक फरार हो गया। घायल की हालत गंभीर बताई जा रही है।
वहीं, दूसरे घायक युवक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह शेखावत (मंदिर मार्ग) को पीसीआर वैन द्वारा लेडी हार्डिंग अस्पताल पहुंचा दिया गया। दोनों का इलाज चल रहा है। डीसीपी मध्य जिला निधिन वाल्सन का कहना है कि घटना बृहस्पतिवार सुबह हुई। क्रेटा कार चालक की पहचान अंगद (लाल कोठी, रोशनारा रोड) के रूप में हुई है।
सीसीटीवी फुटेज देखकर पता चला कि दुर्घटना उस समय हुई जब स्कूटी सवार दो युवक सड़क के गलत दिशा से आ रहे थे। उसी समय, तेज गति और लापरवाही से चलाई जा रही क्रेटा कार ने स्कूटी को टक्कर मार दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए।
